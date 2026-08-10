Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Путин обсудил в Улан-Удэ проблемы городской среды

10 августа президент России Владимир Путин прилетел в Улан-Удэ заниматься проблемами транспорта и городской среды. Он встретился «с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития».

Некоторая проблема состояла в том, что участников этой встречи было очень много — человек сорок. И не все должны были выступить. Тем не менее выступили все, отчего заседание продолжалось около трех часов. Описывает встречу специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Подробности — в материале «Тяжелая айдентика».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд