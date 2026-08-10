Тяжелая айдентика

10 августа президент России Владимир Путин прилетел в столицу Бурятии Улан-Удэ и провел там заседание президиума Госсовета по общественному транспорту. Впрочем, специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что предыдущая встреча Владимира Путина в Улан-Удэ заслуживала большего внимания. Ее и описывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин приехал на родину....

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Владимир Путин приехал на родину....

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В столицу Бурятии Владимир Путин приехал заниматься, как выяснилось, проблемами транспорта и городской среды. Так, он встретился, как было заранее задекларировано, «с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития». То есть были как архитекторы, так и рестораторы.

Хотя вроде бы его в город Улан-Удэ на днях пригласил восьмиклассник Вячеслав Казекин, который на выставке достижений городского хозяйства теперь встречал президента и просил его помочь с устройством в Иркутское суворовское военное училище. Но все-таки понятно, что к тому времени, когда пригласил, подготовка к поездке в Улан-Удэ уже завершалась.

Некоторая проблема на встрече состояла в том, что участников этой встречи было очень много. То есть человек сорок. И не все должны были выступить. Тем не менее выступили все, отчего заседание продолжалось около трех часов.

Собеседники с готовностью погрузили господина Путина в свои проблемы, которые не выглядели федеральными, да и не могли, наверное, выглядеть, ибо проблемы обсуждались городские. Но главное, у каждого появилась возможность высказаться, так как Владимир Путин дал слово всем, кто пожелал, и коалиция желающих в какой-то момент сровнялась с коалицией участвующих.

— Прежде всего,— говорил им президент,— хочу всех вас поздравить. Так или иначе вы имеете отношение к вчерашнему празднику, ко Дню строителя. Я вас сердечно с этим праздником поздравляю. Что такое строитель? В одном этом слове уже многое сказано: это человек, который создает, не раскладывает на молекулы, а, наоборот, что-то делает!

Раскладывающие на молекулы, боюсь, примут это слишком близко к сердцу. Сегодня был не их день.

— Строители — они строят,— объяснял президент просто на пальцах.— Но они строят по планам, которые делают специалисты, которые создают люди креативные — по сути, художники! И делают то, что часто является гордостью нашей страны, остается на века, фиксирует определенный момент развития истории той или иной страны, того или иного государства! И не просто фиксируют, а как бы создают такую картинку жизни определенной эпохи, и это является еще дополнительной ступенькой к дальнейшему движению вперед, к развитию!

А не раскладывают на молекулы. Это уже понятно.

Возможно (и даже наверняка), это замечание было навеяно известным стихотворением-песней Владимира Высоцкого «Товарищи ученые», в котором, как известно, и содержится замечание: «Сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях».

— Вы знаете, всем хорошо известно, я родился и вырос в Ленинграде,— рассказывал президент.— И помню, как поехал на соревнования, будучи еще подростком, не буду называть город, в довольно большой город. И до этого почти не выезжал из Ленинграда. Я приехал в этот город, большой, вышел на привокзальную площадь и онемел. Я никогда не мог себе представить, что есть такие города. Вроде зданий много, а города-то нет! Просто какая-то застройка более или менее хаотичная... И я не сразу осознал, в чем дело! А дело в том, что я просто рос в Ленинграде, в центре города вырос, и все, что было вокруг меня, я с детства прямо это наблюдал. И только позднее я осознал, насколько важна эта гармония, запечатленная в камне. Она формирует образ мыслей человека, формирует его даже определенный культурный код.

Что ж, это была известная точка зрения. Этот питерский снобизм нам хорошо известен. Да, в Ярославле все немного по-другому. Просто потому, что иногда в него нужно просто вглядеться.

— Определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, как вы знаете, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития, для этих населенных пунктов,— продолжал Владимир Путин,— призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны...

Анастасия Шестацкая, архитектор департамента, курирующего благоустройство в Приморском крае, выступила первой и рассказала, как важен культурный код города на самых дальних подходах к этому городу.

Она так и сказала, словно решила, что ее призвание — модератор на круглом столе. Так и разговаривают модераторы на урбанистических форумах. Вот именно так:

— И хотелось бы начать нашу дискуссию (Анастасия Шестацкая претендовала на дискуссию.— А. К.) с такой интересной темы, как культурный код города: как сопоставить локальную идентичность местности и общероссийский культурный код, совместить их в одно целое... И если мы говорим о выражении идентичности через благоустройство, то в России сейчас есть такие два подхода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин шел на дискуссию с представителями креативного класса, кажется, с некоторой опаской

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Владимир Путин шел на дискуссию с представителями креативного класса, кажется, с некоторой опаской

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Признаться, слушать ее было одно удовольствие: Владимир Путин сразу попал в иную для себя среду, где люди спокойно рассуждали между собой про сакральный подход к урбанистике и даже без этих слов, я подозреваю, между собой понимали, насколько все сакрально. А вот Владимиру Путину предстояло собраться.

— В любом городе мы можем, в принципе, увидеть парк Горького, проспект Мира, площадь Ленина, и это тоже несет в себе сакральный смысл,— рассказывала Анастасия Шестацкая.— Второй же подход — это уход в уникальность, в айдентику, в бренд территории, в бренд определенного региона! И если бы оба эти подхода совместить, уравновешенно, грамотно вместе их сопоставить, получилось бы создать мощный толчок к развитию общественных пространств, которые бы узнавались по всей России. И я предлагаю вынести такую сложную тему на дискуссию, возможно, создать некий экспертный совет, который бы помог грамотно сформулировать эти критерии: как найти какие-то общие черты, присущие общероссийскому культурному коду, и сопоставить их с айдентикой местности локально... И потом эти критерии вынести на оценку, точнее, внести их в оценку Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, так как сейчас, на данный момент, нет такой оценки, есть оценка локального бренда, но нет оценки общероссийского кода!

И я тоже начинал понимать: есть айдентика... Конечно, есть... Но оценкой локального бренда вопрос не решишь...

Также я понимал, что люди, которые уже начали ждать начала заседания президиума Госсовета по общественному транспорту, то есть участники этого заседания, по-человечески ближе Владимиру Путину. Хотя и среди них имелся, например, мэр Москвы Сергей Собянин, для которого слова, сыпавшиеся из Анастасии Шестацкой, не были чужими.

Тут ведь самое интересное было, какими словами ответит Владимир Путин.

— Да, Анастасия Ильинична, что говорить?..— вздохнул президент, и так госпожа Шестацкая вспомнила, а может, даже и узнала свое отчество.— Конечно, у нас очень многообразная культура... И эта культура, конечно, отражается и в архитектуре, в обычаях, традициях, в культуре в целом в широком смысле этого слова. И не может не отражаться во внешнем виде наших городов, населенных пунктов. Первое!.. А второе, конечно, нам нужно всегда подчеркивать нечто, что нас объединяет, нечто, что является общим!..

И ведь не поспоришь.

То есть не было места для дискуссии. Пока не было.

— Такой маленький нюансик хотел бы отметить: и национальное, местное, самобытное важно, и общероссийское важно,— продолжал президент.— Важно не просто давать одно и другое, а увязывать это так, чтобы те, кто живут в этих пространствах, пользуются чем-то, чтобы сами приходили к мысли о том, что одно без другого невозможно, что одно не просто дополняет другое, а вот это объединение создает такую силу, которая позволяет сохраняться местному и самобытному и развиваться ему на основе той мощи, которую представляет из себя общероссийское и общеобъединяющее начало.

Все, ответ закончен.

— Спасибо большое,— заявила Анастасия Шестацкая.

Григорий Соломин, специалист по городскому развитию, говорил о развитии сельском. То есть о преимуществах закрытых зон. Не то что над открытыми, а о преимуществах в целом.

— Благодаря личной вовлеченности Алексея Самбуевича,— пояснял он, не поясняя, кто такой Алексей Самбуевич, которого все и так, наверное, должны знать (глава Бурятии Алексей Цыденов.— “Ъ”),— мы нашли такое интересное решение: село в Бурятии Сотниково, в нем проживает порядка 11 тыс. человек, мы построили за 150 млн пространство площадью порядка 1,5 тыс. м, которое позволило создать центр городской жизни в селе. В нем есть пространство и для спорта, есть детская площадка!.. В закрытом пространстве можно встретиться с друзьями, поработать в коворкинге, сходить посмотреть кино, провести любое мероприятие. И важно, что эти функции определяют сами жители в зависимости от конкретного населенного пункта. И эффекты оказались колоссальными!

Я представлял себе сельских тружеников, после жатвы и перед дойкой спешивших успеть поработать в коворкинге, и, что там говорить, завидовал им.

А вот Владимир Путин хотел разобраться.

— Я не понял,— переспрашивал он,— как местные жители определяют то, что уже вы построили...

— Нет, на этапе, когда он создается, программируется, местные жители определяют набор функций...— Григорий Соломин даже, кажется, немного морщился оттого, что прерывают его мысль и что так ведь можно что-то и упустить.

— А, да, да, конечно!.. Понятно...— поскорее соглашался Владимир Путин.

— И эффекты оказались колоссальными, на мой взгляд! — неумолимо повторял Григорий Соломин.— Во-первых, сократилась маятниковая миграция!.. И в этом году уже 30% населения проголосовало за дальнейшее развитие комфортной городской среды, вовлеклись в эти процессы, видят свое будущее!..

Наконец-то! Может, наконец и возникнет та уверенность в завтрашнем дне, которой всем нам до сих пор не хватает и, боюсь, уже не хватит.

— Именно в этом цель! — категорически поддержал Григория Соломина и Владимир Путин.— Не просто сократить миграцию, а прекратить депопуляцию некоторых регионов страны!

Высказывание было неожиданным и стремительным.

— Вы знаете,— добавил он,— у нас всегда идет борьба между «кочками зрения». Первая кочка вот в чем заключается, что сегодня именно в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития. И что надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации, потому что у маленьких населенных пунктов нет будущего... И вроде бы практика сегодняшнего дня во всем мире показывает, что эта точка зрения имеет право на существование... Но для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий — это недопустимо тоже!

Кажется, дискуссия все же намечалась.

Правда, в какой-то момент образовалась некоторая заминка, и Владимир Путин, казалось, с некоторой надеждой спросил:

— Все, закончили?! Нет?..

— Добрый день!..— еще даже не начинал Артем Ковалев, заместитель директора Магаданского областного краеведческого музея.

Но зато когда начал, рассказал все, а главное:

— Парк «Маяк» в Магадане вернул жителям море!

Казалось бы, как парк может вернуть море? Может!

— Еще десять лет назад на месте парка были помойки, был пустырь, брошенные суда, контейнеры, гаражи и так далее, такой был неблагоустроенный район. Но, несмотря на это, был выход к морю, поэтому жители в любом случае туда приходили! Собственно, так поступала и моя семья, тем более когда у меня забеременела жена... Она у меня такой человек тревожный...— честно признался Артем Ковалев.

— Женщины все в таком положении тревожные...— успокаивал его господин Путин.— Мне Александр Николаевич (Александр Панин, директор Центра геодемографии МГУ.—А. К.)рассказывал об этом... И вы начали рисовать, да?

Он, может, даже поторапливал Артема Ковалева. Но тот никуда не спешил.

— Ну, первое...— кивнул он.— Я ее стал привозить на море... Она любит очень море... Мы стали вместе гулять (А не как, видимо, раньше.— А. К.). И так как вокруг было все не очень, мягко говоря, то у нас только и разговоров было о том, как же сделать здесь красиво, прекрасно и чтобы ребенок, который у нас родится, потом здесь мог играть и быть!

И состояться как личность.

— Вот жена, как раз она художник, она нарисовала иллюстрации, я их отнес в мэрию, там эта идея тоже понравилось...— без устали продолжал Артем Ковалев, зная, конечно же, как интересны президенту страны личные истории граждан.— Подключились городские службы, архитекторы, был подготовлен проект, который победил в конкурсе на создание комфортной городской среды!.. Пришли инвесторы, построили кафе, начали строить гостиницы, появился культурно-общественный центр. То есть парк потянул за собой развитие вообще всей территории вокруг, и начал активно развиваться морской фасад, здесь как раз представлен макет!

А началось-то все с того, что стали гулять вместе.

— Кстати,— еще больше оживился Артем Ковалев,— пользуясь случаем, хочу пригласить на 100-летие Магадана в 2029 году, как раз когда будет вся эта работа закончена.

— Я, в отличие от известного персонажа известного фильма, не буду говорить: «Уж лучше вы к нам». Я с удовольствием приеду,— пообещал Владимир Путин.

— Спасибо! — обрадовался Артем Ковалев.— И это развивалось все на наших глазах, и сейчас у дочки, она уже в третий класс пойдет, сейчас это у нее любимая площадка для времяпрепровождения. Она регулярно просит: «Папа, мама, поехали в парк “Маяк”, там проведем время»!

Я вспомнил сельских тружеников, которые после страды спешат в коворкинг... Потянуло в парк «Маяк»...

Владимир Путин напомнил Артему Ковалеву, что для решения своих вопросов он с женой пришел именно к чиновникам:

— И те положительно отреагировали! Чиновников, как правило, все ругают. И поделом! Чиновники должны привыкнуть, что они работают! Их работа не для того, чтобы их хвалили, а нужно получать удовольствие от самого процесса, добиваясь результата для людей, для которых чиновники работают!

Так и становится ясно, что из любой истории при желании можно сделать наиболее далеко идущие выводы.

Алексей Алмазов, управляющий партнер по региональному развитию группы компаний ФСК, не стал скрывать:

— Мы работаем в ДФО (Дальневосточном федеральном округе.— “Ъ”) во Владивостоке и в Благовещенске, у нас крупные проекты в реализации, и мы видим, насколько разработанные мастер-планы на сегодня начинают применяться и действительно работать! И это происходит в ДФО, но из практики на сегодняшний день понятно, что необходимо структурировать работу по мастер-планам на всю страну! Необходим закон, который сейчас находится в разработке, и необходима связка как раз дальше на комплексное развитие территорий от мастер-планов!

Он буквально выпалил все это. Сказал, что должен был. Справился.

— Закон какой?..— переспросил президент.

— О мастер-планах! — с недоумением повторил Алексей Алмазов.

Как будто это было непонятно.

— О мастер-планах...— выигрывал время Владимир Путин.

— О мастер-планах! — подтвердил Алексей Алмазов.— И конечно, разработать трехуровневую систему мастер-планов, где мастер-план города — это стратегический документ, который говорит, как город развивается! А дальше, перед тем как объекты или проекты попадают в развитие на КРТ, должны появиться детальные мастер-планы опорных территорий!.. Это сейчас делается перед тем, как разрабатывается КРТ, но этого нет в законе, и поэтому нет никакой законодательной рамки. И поэтому первая просьба к вам — поддержать наше предложение о трехуровневой системе, о внесении предложений в этот закон, и определить такой порядок, что должен появиться инвестиционный паспорт проекта и должен появиться единый номер, так сказать, инвестиционного проекта!..

И это был достойный монолог. Не факт, что он и сам смог бы его когда-нибудь повторить. А если бы ему рассказали, что он тут произнес, он, может, и сильно удивился бы.

Как и остальные выступавшие на этой дискуссии.

— Что касается закона о мастер-планах и трехуровневой системы...— вздохнул господин Путин.— Согласен, конечно! Мастер-план — это что?!

Президент то ли спрашивал, то ли отвечал.

— Он должен сказать, что должно быть построено, когда, какова цель, какая отдача, технико-экономическое обоснование и так далее, и так далее! Все становится документом, который можно будет реализовывать не просто так, как пожелание какое-то, и здесь, конечно, лучше, если все будет описано соответствующим образом в нормативном документе. Поэтому я с вами согласен, такой закон нужен, и постараюсь, чтобы коллеги из следующего состава Государственной Думы и из правительства отработали и поддержали это! — финал вышел с прицелом на 20 сентября.

Что сейчас и требуется по большому счету от любого финала.

А дискуссия-то только разгоралась.

Что ж, может, и не стоило ее начинать. Ведь на ее фоне президиум Госсовета не заставил разволноваться.

И даже наоборот.

Между тем главное было произнесено ближе к концу.

— Владимир Владимирович, если у вас найдется кусочек времени во время ВЭФа (Восточного экономического форума.— “Ъ”), заезжайте к нам в Нагорный парк,— предложил один из участников встречи, Дмитрий Алексеев из компании DNS.— Мы вот как раз буквально...

— Как он называется? Нагорный парк? — перебил его президент.

— Нагорный парк...— повторил тот.— Это мы полностью за свои средства с правительством строим... Мы как раз вчера закончили заливку вот такой вот изюминки, заключительной части Нагорного парка, парящей видовой... Будет очень хорошо!..

— К Нагорной проповеди это не имеет отношения? — спросил Владимир Путин о том, ради чего и перебил.

— Был бы проповедник — мы место обеспечим,— заверили его.

Владимир Путин кивнул.

Будет.

Андрей Колесников