В Минцифры предложили расширить случаи прекращения действия сертификатов безопасности

Минцифры предложило расширить список оснований, при которых российские сертификаты безопасности для доменов прекращают действие. Это следует из проекта постановления правительства и пояснений министерства.

«Документ (о сертификатах.—“Ъ”) направлен на обеспечение надежности инфраструктуры сертификатов безопасности и повышение уровня доверия к национальному удостоверяющему центру»,— отметили в ведомстве.

Новые правила позволят установить допгарантии достоверности и актуальности сведений, связанных с сертификатами безопасности национального удостоверяющего центра (НУЦ). Сертификат прекратит действие, если суд решит, что тот содержит недостоверную информацию и в том случае, если у владельца сертификата нет верного ключа идентификации. Также это касается ситуации, если ключ аутентификации соответствует ключу в другом, уже созданном сертификате.

В случае принятия вступят в силу 1 марта 2027 года. В Минцифры напомнили, что эта дата совпадает с вступлением в силу положений закона об организации предоставления гос- и муниципальных услуг.

В конце июля Минцифры призвало российских пользователей устанавливать сертификаты безопасности ведомства на устройства. Это нужно, чтобы получить бесперебойный доступ к российским сайтам, банкам, онлайн-магазинам и другим ресурсам через иностранные браузеры. Сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта, а также защищают данные пользователя.