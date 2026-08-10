В Минцифры предложили расширить случаи прекращения действия сертификатов безопасности
Минцифры предложило расширить список оснований, при которых российские сертификаты безопасности для доменов прекращают действие. Это следует из проекта постановления правительства и пояснений министерства.
«Документ (о сертификатах.—“Ъ”) направлен на обеспечение надежности инфраструктуры сертификатов безопасности и повышение уровня доверия к национальному удостоверяющему центру»,— отметили в ведомстве.
Новые правила позволят установить допгарантии достоверности и актуальности сведений, связанных с сертификатами безопасности национального удостоверяющего центра (НУЦ). Сертификат прекратит действие, если суд решит, что тот содержит недостоверную информацию и в том случае, если у владельца сертификата нет верного ключа идентификации. Также это касается ситуации, если ключ аутентификации соответствует ключу в другом, уже созданном сертификате.
В случае принятия вступят в силу 1 марта 2027 года. В Минцифры напомнили, что эта дата совпадает с вступлением в силу положений закона об организации предоставления гос- и муниципальных услуг.
В конце июля Минцифры призвало российских пользователей устанавливать сертификаты безопасности ведомства на устройства. Это нужно, чтобы получить бесперебойный доступ к российским сайтам, банкам, онлайн-магазинам и другим ресурсам через иностранные браузеры. Сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта, а также защищают данные пользователя.
Минцифры РФ с 2021 года эксплуатирует Национальный удостоверяющий центр (НУЦ) для выдачи сертификатов безопасности. После отзыва иностранных SSL-сертификатов в 2022 году, некоторые российские сайты начали некорректно открываться через иностранные браузеры, либо блокировать доступ или выдавать предупреждения о небезопасном соединении.
В июне 2026 года японский GlobalSign, один из крупнейших центров сертификации, начал отзывать «цифровые паспорта» российских ресурсов, объясняя это жесткими регламентами и санкционными ограничениями. В ответ на это Минцифры РФ сообщало, что юридические лица в случае отзыва иностранного сертификата могут получить отечественный TLS-сертификат через «Госуслуги».
В июле 2026 года Минцифры РФ призвало российских пользователей устанавливать сертификаты безопасности ведомства на свои устройства для бесперебойного доступа к российским сайтам, банкам и онлайн-магазинам. Эти сертификаты подтверждают подлинность сайта и защищают данные пользователей.