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Минцифры рекомендовало россиянам ставить его сертификаты безопасности на гаджеты

Министерство цифрового развития призвало российских пользователей устанавливать сертификаты безопасности ведомства на устройства. Это нужно, чтобы получить бесперебойный доступ к российским сайтам, банкам, онлайн-магазинам и другим ресурсам через иностранные браузеры, объяснили в пресс-службе ведомства.

Сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта, а также защищают данные пользователя. «Браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил»,— указано в сообщении ведомства.

Некоторые российские сайты могут некорректно открываться через Google Chrome, Edge или Safari после отзыва зарубежных SSL-сертификатов в 2022 году. В некоторых случаях они выдают предупреждающую плашку о небезопасном соединении или блокируют доступ.

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