Леонид Слуцкий возглавил сборную России по медиафутболу

Леонид Слуцкий стал главным тренером сборной России по медиафутболу. Об этом сообщила пресс-служба Медиалиги в Telegram. Новый тренер дебютирует 4 сентября в Душанбе, где российская команда сыграет товарищеский матч со сборной Таджикистана.

«Уверены, с таким опытным специалистом мы добьемся больших высот! Очень ждем Леонида Викторовича в цветах нашей сборной»,— указано в сообщении Медиалиги.

2 августа Леонид Слуцкий ушел с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», который занимал с декабря 2023 года, после трех поражений подряд. До этого Слуцкий работал в клубах «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан» и «Олимпия». В 2015-2016 годах тренировал сборную России.