Рассчитались на первый-третий

На проходящем в Париже чемпионате Европы по водным видам спорта 10 августа стартовали соревнования по плаванию. Сборная России завершила первый день с двумя медалями. В заплыве на 400 м комплексным плаванием Илья Бородин завоевал золото. В женской эстафете 4х200 бронзу для российской четверки на самом финише вырвала Дарья Клепикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Бородин

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Илья Бородин

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Первые успехи российским пловцам принес первый же на европейском первенстве финал — на 400 м комплексным плаванием. У 23-летнего Ильи Бородина в этом заплыве в любом случае был бы отличный шанс на медаль. А на днях, когда стало известно о снятии повредившего бедро французского феномена Леона Маршана, замаячила медаль золотая. Год назад в аналогичной дисциплине на чемпионате мира Бородина обогнали только двое — мировой рекордсмен Маршан и японец Томоюки Мацусита, занявшие до этого и две верхние строчки на Олимпиаде в Париже.

И все у россиянина получилось. После первой сотни метров Бородина опережал только итальянец Альберто Раццетти. Но пугаться этого не стоило: Раццетти ведь специалист по баттерфляю. На второй сотне, которую плыли на спине, он был уже позади. Из борьбы на брассовом отрезке Илья Бородин вышел с преимуществом в полкорпуса. А на финише — после кролевой стометровки — оно достигло уже целого корпуса.

В итоге — 4 минуты 8,17 секунды и рекорд чемпионатов Европы.

Ближайший соперник Бородина — Раццетти — в двух с лишним секундах позади. Еще в секунде с небольшим — британец Макс Литчфилд. Ровно такой же пьедестал был на чемпионате мира пятилетней давности, который принимал Будапешт.

Посложнее все было в женской эстафете 4х200 м. В ней британки — Фрейя Колберт, Эбби Вуд, Лия Шлоссан и Фрейя Андерсон — практически сразу захватили лидерство и до самого конца его никому не отдавали. Российская сборная, представленная Ксенией Мишариной, Софьей Дьяковой, Дарьей Сурушкиной и Дарьей Клепиковой, билась за медали, то взлетая на призовые места, то опускаясь. Вырулила эта битва к интереснейшей развязке. Последние полсотни метров финишерка Клепикова шла практически вровень с немкой Николь Майер и венгеркой Панной Уграи. Все решило касание. Уграи дотянулась до серебра, Клепикова — до бронзы, опередив Майер на одну сотую секунды.

А закрывала программу 10 августа эстафета 4х200 м у мужчин, в которой у россиян мало что срослось: шестое место без особых претензий на награду.

В самой престижной из эстафет — «гордости нации» — Леон Маршан, пожертвовавший из-за травмы личными дисциплинами, кстати, поучаствовал. Четырехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира дал французам зазор на старте. Зазор этот некоторое время держался, но победила в итоге британская четверка, которую составили Мэттью Ричардс, Джек Макмиллан и ветераны Джеймс Гай с Данканом Скоттом. Их победа была ожидаемой. Та же бригада год назад добыла золото на чемпионате мира в Сингапуре. Все четверо получили медали высшей пробы на парижской Олимпиаде (разве что Макмиллан в финальном заплыве был запасным).

В зачете чемпионата Европы по водным видам спорта россияне пока идут четвертыми (6 золотых наград, 4 серебряные и 5 бронзовых), уступая британцам (8-2-5), итальянцам (7-8-9) и немцам (7-5-7). В зачете, учитывающем только результаты в плавании, у российской команды пока второе место.

Роман Левищев