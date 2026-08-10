Reuters сообщил о взрывах на НПЗ в Ливии

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Эз-Завия на северо-западе Ливии произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Причина ЧП неизвестна.

8 августа по НПЗ в Эз-Завии ударил беспилотник. Был поврежден резервуар с неочищенной нафтой. Произошла утечка, которую смогли устранить сотрудники. Пострадавших не было, сообщало местное издание Al Wasat. В мае НПЗ временно приостанавливал работу из-за столкновений сил безопасности Эз-Завии с преступными группировками.

НПЗ в Эз-Завии перерабатывает нефть с месторождения Шарара, мощность которого составляет 300 тыс. баррелей в сутки. Это второй по величине НПЗ в стране после завода в Рас-Лануфе. Завод принадлежит компании Azzawiya Oil Refining Company, дочерней структуре Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC).