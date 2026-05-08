Второй по величине НПЗ в Ливии остановил работу из-за боев в окрестностях

В Ливии остановил работу нефтеперерабатывающий завод в городе Эз-Завия, который расположен в 45 км к западу от столицы Триполи. Номинальная мощность завода — 120 тыс. баррелей в сутки. Это второй по величине НПЗ в стране после завода в Рас-Лануф.

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух инженеров завода, незадолго до полной остановки производства на предприятии объявили чрезвычайное положение. Неподалеку от НПЗ идут интенсивные бои. По данным ливийского издания Al Marsad, силы безопасности Эз-Завии проводят операцию против «преступных группировок в регионе».

НПЗ в Эз-Завии перерабатывает нефть с месторождения Шарара, мощность которого составляет 300 тыс. баррелей в сутки. Завод принадлежит компании Azzawiya Oil Refining Company. Это дочерняя структура Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC).