«Факел» и «Ахмат» сыграли вничью в 3-м туре РПЛ

Воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат» завершили матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:0. Игра прошла на стадионе «Факел» во Воронеже.

Обe команды пока не одержали ни одной победы в новом сезоне. «Факел» после двух поражений набрал первое очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Ахмата» — два очка и 12-я позиция в чемпионате.

Ранее в сезоне «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2) и «Краснодару» (2:3). «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и уступил «Спартаку» (1:2).

Следующий тур пройдет 15 августа. «Факел» на выезде сыграет с московским ЦСКА. В этот же день «Ахмат» встретится с «Краснодаром» на их поле.