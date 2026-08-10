Бензин класса «Евро-3» будут продавать на Петербургской бирже с 13 августа

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Правительство России разрешило оборот бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года для предотвращения дестабилизации внутреннего рынка моторного топлива и минимизации рисков перебоев с поставками. С июля 2026 года для насыщения рынка правительство снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина с 15% до 10% и запретило экспорт бензина.

Ранее, с 2016 года, в России обязательным стандартом был «Евро-5», который предусматривал значительное снижение вредных выбросов и содержания серы в топливе. Разрешение на оборот более низких классов бензина является временной антикризисной мерой, вызванной условиями санкций и повреждениями нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак заявлял 25 июля 2026 года, что это решение временное и принято для покрытия дефицита и наполнения внутреннего рынка.

Экологические последствия ослабления требований включают потенциальное ухудшение качества воздуха, увеличение рисков респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний из-за роста выбросов оксида углерода, углеводородов и оксидов азота. Для современных автомобилей топливо низкого класса может привести к коррозии, повреждению катализаторов и датчиков, а также к дорогостоящему ремонту топливной системы.