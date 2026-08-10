Бензин класса «Евро-3» будут продавать на Петербургской бирже с 13 августа
В перечень типовых биржевых товаров добавят три марки бензина экологического класса К3: АИ-98-К3, АИ-95-К3 и АИ-92-К3. Их можно будет продавать на Петербургской бирже с 13 августа, следует из данных торговой площадки. Такое топливо также доступно к продаже в сегменте мелкого опта.
5 августа правительство России разрешило выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года. По данным Минэнерго, мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками.
Правительство России разрешило оборот бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года для предотвращения дестабилизации внутреннего рынка моторного топлива и минимизации рисков перебоев с поставками. С июля 2026 года для насыщения рынка правительство снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина с 15% до 10% и запретило экспорт бензина.
Ранее, с 2016 года, в России обязательным стандартом был «Евро-5», который предусматривал значительное снижение вредных выбросов и содержания серы в топливе. Разрешение на оборот более низких классов бензина является временной антикризисной мерой, вызванной условиями санкций и повреждениями нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак заявлял 25 июля 2026 года, что это решение временное и принято для покрытия дефицита и наполнения внутреннего рынка.
Экологические последствия ослабления требований включают потенциальное ухудшение качества воздуха, увеличение рисков респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний из-за роста выбросов оксида углерода, углеводородов и оксидов азота. Для современных автомобилей топливо низкого класса может привести к коррозии, повреждению катализаторов и датчиков, а также к дорогостоящему ремонту топливной системы.