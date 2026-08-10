«Ливерпуль» арендовал у «Барселоны» защитника Рональда Араухо

Защитник сборной Уругвая Рональд Араухо на правах аренды перешел из испанской «Барселоны» в «Ливерпуль». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон. За «Ливерпуль» игрок будет выступать под 33-м номером. «Я думаю, что это идеальное решение для меня на данном этапе моей карьеры. Этот шаг был мне необходим. Как только я узнал об интересе со стороны ''Ливерпуля'', все пошло очень-очень быстро»,— приводит пресс-служба слова футболиста.

27-летний Рональд Араухо представляет «Барселону» с 2018 года. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат Испании. В составе сборной Уругвая защитник стал бронзовым призером Кубка Америки в 2024 году.

Арнольд Кабанов