Экс-инвестор «Химок» Садыгов оспорил запрет на футбольную деятельность

Бывший инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) пожизненный запрет на осуществление футбольной деятельности. Заседание состоится 14 октября.

В ноябре 2025 года Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно отстранил господина Садыгова от любой деятельности, связанной с футболом «за недобросовестные и неразумные действия». Из-за финансовых проблем «Химки» не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге. 18 июня 2025 года клуб объявил о приостановлении деятельности. Через неделю команду исключили из РФС.

9 сентября Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. По данным на ноябрь 2025 года, суммарный долг клуба составляет более 1 млрд рублей.

Арнольд Кабанов