Правительство отметило рекордный прирост числа желающих поступить в колледжи

На сегодняшний день в российские колледжи подано на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Конкурс на бюджет составляет приблизительно 2 человека на место, но по отдельным специальностям за одно место конкурируют до 15 человек. Такие данные обнародовали в правительстве РФ и Минпросвещения.

Эксперты признают, что на популярность колледжей влияет изменение отношения молодежи к такой образовательной траектории: она становится привлекательнее, так как в программах среднего профессионального обучения больше практической составляющей и легче получить реальные навыки.

Подробности — в материале «Колледжи дождались своих миллионов».