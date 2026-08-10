В ЦИКе прокомментировали вопрос о тексте бюллетеня после решения Верховного суда по «Яблоку»
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пока не потребуется пересматривать текст избирательного бюллетеня после решения Верховного суда об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко». Вопрос о внесении изменений возникнет после вступления судебного решения в законную силу, рассказал зампредседателя ЦИКа Николай Булаев.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«До рассмотрения дела в апелляции и вступления решения в законную силу никаких действий с избирательными бюллетенями производиться не будет», — пояснил ТАСС господин Булаев. Он добавил, что печать бюллетеней еще не началась. Пока продолжается формирование бюллетеней по одномандатным округам.
Согласно Кодексу административного судопроизводства, апелляцию на решение суда по делу о защите избирательных прав могут подать в ближайшие пять дней с момента его принятия. «Яблоко» может обжаловать решение Верховного суда на этой неделе.
10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму, которые запланированы на 18-20 сентября. Инстанция признала, что партия допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности. Также Росфинмониторинг выявил финансирование связанных с «Яблоком» лиц из иностранных государств. Партия собирается обжаловать решение Верховного суда.