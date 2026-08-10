Российские пловчихи взяли бронзу чемпионата Европы в эстафете 4х200 м

Российские пловчихи завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4х200 м вольным стилем. Они финишировали за 7 минут 49,13 секунды.

В состав российской команды вошли Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова. Первое место заняли британки (Фрейя Колберт, Эбби Вуд, Лия Шлоссан и Фрейя Андерсон), показавшие результат 7 минут 45,93 секунды. Второй стала сборная Венгрии (Николетт Падар, Лилла Минна Абрахам, Айна Кешей и Панна Уграи), отставшая от лидеров на 3,16 секунды.

Турнир проходит в Париже. Он завершится 16 августа. Россияне принимают участие в нейтральном статусе.

Арнольд Кабанов