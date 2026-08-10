Как партии лишались регистрации на выборах в Госдуму

В истории выборов в Госдуму было всего четыре случая, когда партия исключалась из избирательной кампании уже после регистрации, и все они относятся к выборам 1999 года.

25 ноября 1999 года ЦИК отменил регистрацию на выборах движения «Спас» во главе с Александром Баркашовым. Поводом стало аннулирование Минюстом регистрации «Спаса» как общероссийского движения из-за недостоверных сведений о региональных отделениях.

8 декабря 1999 года Верховный суд отменил регистрацию ЛДПР. Поначалу ЦИК отказал в регистрации федерального списка партии из-за недостоверных сведений о доходах ряда кандидатов. 2 декабря список был все же зарегистрирован, но без его лидера Владимира Жириновского, также исключенного за недостоверные данные о доходах. В ответ либерал-демократы зарегистрировали «Блок Жириновского», куда из списка ЛДПР перешли более 70 кандидатов, в связи с чем число членов этого списка оказалось ниже допустимого по закону.

9 декабря 1999 года ЦИК снял с регистрации и исключил из бюллетеней Российскую консервативную партию предпринимателей. В первую тройку списка партии входил певец Юрий Антонов, которого уже после регистрации по решению ЦИКа исключили из списка за предоставление недостоверных данных о своих доходах. Президиум Верховного суда постановил, что исключение любого из первых трех кандидатов влечет снятие с выборов всего списка.

10 декабря 1999 года ЦИК отменил регистрацию федерального списка экологической партии «Кедр». Поводом послужили десять заявлений от кандидатов о выходе из списка. Поскольку двое из них, председатель исполкома движения Владимир Петров и режиссер Иван Охлобыстин, входили в первую тройку движения, пришлось снять с регистрации весь список.