В результате атаки БПЛА в Нижнекамске погибли 13 человек

В ночь на 10 августа Татарстан подвергся атаке беспилотников ВСУ. В 2:51 в республике ввели режим беспилотной опасности. В 5:18 угрозу атаки БПЛА объявили в закамской части республики — в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. В Нижнекамске режим отменили спустя почти четыре часа. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 456 украинских БПЛА самолетного типа над Россией в ночь на 10 августа, однако данные по Татарстану не приводились. Расстояние от Украины до Нижнекамска составляет около 1,2 тыс. км.

В результате атаки погибли 13 человек, в том числе маленькая девочка. По данным ТАСС, ребенок в момент удара спал на балконе квартиры — дрон врезался в дерево и взорвался, обломками повредило дом, девочка скончалась до приезда скорой помощи. По информации пресс-службы главы Татарстана, девять человек погибли в хостеле. Из них семь граждан Узбекистана, сообщило генеральное консульство республики в Казани, и один гражданин Таджикистана.

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