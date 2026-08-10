Илья Бородин завоевал золото ЧЕ на дистанции 400 м комплексом
Российский пловец Илья Бородин стал победителем чемпионата Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием. Он показал время 4 минуты 8,17 секунды и установил рекорд турнира.
Илья Бородин
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Второе место занял итальянец Альберто Раццетти, отставание которого составило 2,23 секунды. Бронзу взял британец Макс Личфилд (+3,41).
23-летний Илья Бородин является бронзовым призером чемпионата мира (2025). В 2021 году он стал победителем европейского первенства на дистанции 400 м комплексным плаванием.
Предыдущий рекорд чемпионатов Европы был установлен в 2008 году. Венгр Ласло Чех преодолел дистанцию за 4 минуты 9,59 секунды.
Чемпионат Европы, который проходит в Париже, завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. Всего на их счету 6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. В медальном зачете сборная России занимает третье место, уступая итальянцам и немцам.
В августе 2025 года Илья Бородин завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре на дистанции 400 м комплексным плаванием, где первым стал француз Леон Маршан со временем 4 минуты 4,73 секунды. Российские спортсмены в общем медальном зачете того чемпионата мира получили 17 медалей, из них пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. На том же турнире Климент Колесников завоевал золото на дистанции 50 м на спине, а российские пловцы взяли золото в комбинированной эстафете 4x100 м.
Чемпионат Европы по водным видам спорта, проходящий в Париже, завершится 16 августа. В общем медальном зачете этого турнира россияне идут на третьем месте с четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Лидером медального зачета являются британцы с шестью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми наградами, а второе место занимают итальянцы с пятью золотыми, четырьмя серебряными и пятью бронзовыми медалями.
В 2024 году Владимир Сальников, бывший глава Всероссийской федерации плавания, сообщал о возможном переносе чемпионата Европы по водным видам спорта из Казани на 2028 год, поскольку Европейская федерация водных видов спорта отозвала у России право на проведение турнира 2024 года. Халил Шайхутдинов, первый заместитель министра спорта Татарстана, в ноябре 2025 года отмечал, что Казань подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году и выразил радость по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.