Илья Бородин завоевал золото ЧЕ на дистанции 400 м комплексом

Российский пловец Илья Бородин стал победителем чемпионата Европы на дистанции 400 м комплексным плаванием. Он показал время 4 минуты 8,17 секунды и установил рекорд турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Бородин

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Илья Бородин

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Второе место занял итальянец Альберто Раццетти, отставание которого составило 2,23 секунды. Бронзу взял британец Макс Личфилд (+3,41).

23-летний Илья Бородин является бронзовым призером чемпионата мира (2025). В 2021 году он стал победителем европейского первенства на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Предыдущий рекорд чемпионатов Европы был установлен в 2008 году. Венгр Ласло Чех преодолел дистанцию за 4 минуты 9,59 секунды.

Чемпионат Европы, который проходит в Париже, завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. Всего на их счету 6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. В медальном зачете сборная России занимает третье место, уступая итальянцам и немцам.

Арнольд Кабанов