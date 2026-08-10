BluRadio: число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 70 человек

При землетрясении на западе Колумбии погибли более 70 человек. Об этом сообщает местная радиостанция BluRadio.

«Число погибших по департаментам следующее: Рисаральда — 40 погибших, Валье-дель-Каука — 27, Кальдас — 3 и Чоко — 4»,— уточняет BluRadio. Спасательные бригады продолжают работать в пострадавших регионах страны.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в департаменте Чоко на западе страны. Толчки ощущались в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, в том числе в Боготе. В городе Манисалес департамента Кальдас разрушены собор и еще несколько зданий.