BluRadio: число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 70 человек
При землетрясении на западе Колумбии погибли более 70 человек. Об этом сообщает местная радиостанция BluRadio.
«Число погибших по департаментам следующее: Рисаральда — 40 погибших, Валье-дель-Каука — 27, Кальдас — 3 и Чоко — 4»,— уточняет BluRadio. Спасательные бригады продолжают работать в пострадавших регионах страны.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в департаменте Чоко на западе страны. Толчки ощущались в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, в том числе в Боготе. В городе Манисалес департамента Кальдас разрушены собор и еще несколько зданий.
За несколько месяцев до землетрясения в Колумбии, в марте 2026 года, страна столкнулась с крупной авиакатастрофой, когда военно-транспортный самолет C-130 Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение в Пуэрто-Легисамо, в результате чего погибли 66 человек, 58 из которых были военнослужащими Национальной армии. В ноябре 2025 года в департаменте Антиокия школьный автобус упал в овраг, погибли 16 человек и около 20 получили ранения.
В апреле 2026 года в департаменте Каука в результате теракта на Панамериканском шоссе погибли 14 человек, еще 38 получили ранения, включая пятерых детей. Власти Колумбии под руководством нового президента Абелардо де ла Эсприэльи активно борются с наркотерроризмом; например, в августе 2026 года был ликвидирован один из лидеров повстанцев Эрнандо Фореро Москера по прозвищу Эль Русо.