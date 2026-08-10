Егор Корнев установил рекорд ЧЕ на дистанции 50 м баттерфляем

Российский пловец Егор Корнев установил рекорд чемпионатов Европы на дистанции 50 м баттерфляем. Он показал результат 22,36 секунды в полуфинальном заплыве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Корнев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Егор Корнев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ранее рекорд турнира принадлежал украинцу Андрею Говорову. В 2018 году преодолел дистанцию за 22,48 секунды. Ему же принадлежит мировой рекорд — 22,27.

Чемпионат Европы проходит в Париже. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Финальный заплыв пройдет 11 августа.

Арнольд Кабанов