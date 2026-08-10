Егор Корнев установил рекорд ЧЕ на дистанции 50 м баттерфляем
Российский пловец Егор Корнев установил рекорд чемпионатов Европы на дистанции 50 м баттерфляем. Он показал результат 22,36 секунды в полуфинальном заплыве.
Егор Корнев
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Ранее рекорд турнира принадлежал украинцу Андрею Говорову. В 2018 году преодолел дистанцию за 22,48 секунды. Ему же принадлежит мировой рекорд — 22,27.
Чемпионат Европы проходит в Париже. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Финальный заплыв пройдет 11 августа.