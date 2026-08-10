Завершено расследование подготовки теракта против митрополита Тихона

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела бывшего помощника митрополита Тихона 28-летнего Дениса Поповича и 30-летнего служителя храма Воскресения в Сокольниках Никиты Иванковича. Об этом стало известно в ходе заседания Мосгорсуда, продлившего фигурантам аресты еще на три месяца. Сейчас они изучают материалы уголовного дела.

Изначально фигурантов обвинили в подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, совершенных организованной группой (ст. 30, ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ). По версии следствия УФСБ по Москве и области, в феврале 2025 года Денис Попович и Никита Иванкович по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины планировали теракт с целью убийства митрополита Тихона.

Сначала они, считает обвинение, следили за перемещениями священнослужителя, а затем должны были установить и взорвать бомбу в Сретенском монастыре в Москве, где находится его резиденция. Изготовленное ими взрывное устройство, как утверждают следователи, фигуранты спрятали в тайник в лесопарке. В нем, по материалам дела, была обнаружена упаковка из-под сока «Сады Придонья», в которой находилось взрывное устройство. Как позже установила экспертиза, сок был приобретен 10 февраля 2025 года, на нем были обнаружены следы ДНК Дениса Поповича.

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