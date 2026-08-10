Завершено расследование подготовки теракта против митрополита Тихона
Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела бывшего помощника митрополита Тихона 28-летнего Дениса Поповича и 30-летнего служителя храма Воскресения в Сокольниках Никиты Иванковича. Об этом стало известно в ходе заседания Мосгорсуда, продлившего фигурантам аресты еще на три месяца. Сейчас они изучают материалы уголовного дела.
Изначально фигурантов обвинили в подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, совершенных организованной группой (ст. 30, ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ). По версии следствия УФСБ по Москве и области, в феврале 2025 года Денис Попович и Никита Иванкович по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины планировали теракт с целью убийства митрополита Тихона.
Сначала они, считает обвинение, следили за перемещениями священнослужителя, а затем должны были установить и взорвать бомбу в Сретенском монастыре в Москве, где находится его резиденция. Изготовленное ими взрывное устройство, как утверждают следователи, фигуранты спрятали в тайник в лесопарке. В нем, по материалам дела, была обнаружена упаковка из-под сока «Сады Придонья», в которой находилось взрывное устройство. Как позже установила экспертиза, сок был приобретен 10 февраля 2025 года, на нем были обнаружены следы ДНК Дениса Поповича.
Подробнее — в материале «Ъ» «Покушение оказалось многотомным»
В мае 2026 года в отношении Дениса Поповича и Никиты Иванковича было возбуждено второе уголовное дело, в котором им инкриминировали участие в террористическом сообществе, неправомерный доступ к компьютерной информации, а Поповичу также вменили прохождение обучения в целях терроризма. По версии следствия, первое покушение на митрополита Тихона планировалось на начало 2025 года, но было перенесено из-за задержания Дениса Поповича.
Адвокат Дениса Поповича Мария Эйсмонт утверждала в июне 2026 года, что, по материалам дела, упаковка сока «Сады Придонья», служившая корпусом для бомбы, была куплена ее клиентом 10 февраля 2025 года. При этом, по словам адвоката, Попович находился под административным арестом с 13 января 2025 года по 12 февраля 2025 года и не мог совершать покупку.
По данным ФСБ, украинские спецслужбы завербовали Дениса Поповича и Никиту Иванковича через мессенджер Telegram в середине 2024 года, и в декабре они получили самодельное взрывное устройство через тайник.