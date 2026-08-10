Покушение оказалось многотомным

Как стало известно “Ъ”, следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела о подготовке теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), которого называют духовником президента Владимира Путина. Сейчас фигуранты, сами служители церкви, знакомятся с его материалами. Вину они не признают, утверждая, что дело сфальсифицировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Попович (слева) и Никита Иванкович

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Денис Попович (слева) и Никита Иванкович

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела бывшего помощника митрополита Тихона 28-летнего Дениса Поповича и 30-летнего служителя храма Воскресения в Сокольниках Никиты Иванковича. Об этом стало известно 10 августа в ходе заседания Мосгорсуда, продлившего фигурантам аресты еще на три месяца. Сейчас они изучают материалы уголовного дела, в котором с десяток томов.

Изначально фигурантов обвинили в подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, совершенных организованной группой (ст. 30, ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ).

По версии следствия УФСБ по Москве и области, в феврале 2025 года Денис Попович и Никита Иванкович по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины планировали теракт с целью убийства митрополита Тихона.

Сначала они, считает обвинение, следили за перемещениями священнослужителя, а затем должны были установить и взорвать бомбу в Сретенском монастыре в Москве, где находится его резиденция. Изготовленное ими взрывное устройство, как утверждают следователи, фигуранты спрятали в тайник в лесопарке. В нем, по материалам дела, была обнаружена упаковка из-под сока «Сады Придонья», в которой находилось взрывное устройство. Как позже установила экспертиза, сок был приобретен 10 февраля 2025 года, на нем были обнаружены следы ДНК Дениса Поповича.

В мае 2026 года в отношении Дениса Поповича и Никиты Иванковича возбудили второе уголовное дело. На этот раз им инкриминировали участие в террористическом сообществе и неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 205.4 и ст. 272 УК РФ). Кроме того, Денису Поповичу вменили прохождение обучения в целях терроризма (ст. 205.3 УК РФ).

В ходе заседания 10 августа в Мосгорсуде представитель ФСБ отметил, что в деле есть неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Сами фигуранты заявили, что вину не признают, а показания о причастности к теракту, от которых они потом отказались, были даны под пытками.

Дмитрий Попович утверждал, что спрятать взрывчатку в тайник 10 февраля он никак не мог, потому что в это время находился под административным арестом и проверить это несложно. По мнению обвиняемого, дело было сфальсифицировано, а все собранные следствием доказательства легко опровергаются.

Никита Иванкович, в свою очередь, заявил, что переписку в мессенджере, в которой он якобы сообщал о планах убить митрополита, он впервые увидел уже в ходе предварительного расследования. «Зачем человеку, у которого все хорошо, уезжать куда-то по поддельному паспорту, предварительно убив человека, который научил его любить Бога и дал путевку в жизнь?» — заявил обвиняемый. Оба фигуранта просили смягчить им меры пресечения.

Судья, однако, их доводам не внял, удовлетворив ходатайство ФСБ.

Ефим Брянцев