Объем торгов валютой на российском рынке снизился за месяц на 2 трлн рублей

По итогам июля объем торгов валютой на российском рынке составил 14,7 трлн руб. против 16,8 трлн руб. в июне. Показатель остается выше среднего уровня за последние 12 месяцев — 13 трлн руб. Это следует из обзора Банка России.

Чистые покупки валюты физлицами снизились в июле на 28,1% месяц к месяцу, до 97,1 млрд руб. Отток из валютных депозитов составил 45,7 млрд руб. С начала года физлица купили валюты на 523 млрд руб. Это на 61 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. ЦБ не зафиксировал значительного притока денег в валютные облигации.

Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями на российском рынке составили в июле $22,2 млрд. Это на 19,9% меньше, чем в июне. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами упали в прошлом месяце до $2,2 млрд против $7,6 млрд в июне. Совокупный спрос нефинансовых компаний на иностранную валюту сократился в июле на 12,3% по сравнению с июнем, до 1 трлн руб.

О ситуации на российском валютном рынке — в материале «Ъ» «Доллар купился на бюджетное правило».