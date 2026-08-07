Доллар купился на бюджетное правило

В начале августа курсы ведущих мировых валют на российском рынке обновили многомесячные максимумы. Внебиржевой курс доллара поднимался до отметки 83 руб./$, биржевой курс юаня — до 12,25 руб./CNY. Ослаблению российской валюты способствовали окончание налогового периода и возросшая активность спекулянтов. Кроме того, вопреки ожиданиям, Минфин резко, на 20%, увеличил покупки валюты в рамках бюджетного правила. Эксперты ожидают роста курса доллара к концу месяца до 85 руб./$, в более отдаленной перспективе — до 90 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курс доллара уверенно движется к 90 руб./$

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Курс доллара уверенно движется к 90 руб./$

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На торгах Московской биржи курс китайской валюты впервые с марта достиг 12,25 руб./CNY. Даже с учетом коррекции во второй половине дня курс юаня остановился на отметке 12,23 руб./CNY, прибавив за день около 15 коп. (1,2%). С начала недели китайская валюта выросла в цене почти на 50 коп. (4,2%). Сопоставимый рост в процентном отношении отмечался на внебиржевых торгах долларом. Согласно данным «МФД Инфоцентр», внебиржевой курс достигал отметки 83,01 руб./$, максимума с 23 марта. На закрытии торгов курс остановился вблизи 81,90 руб./$, прибавив за неделю 3,4% (2,66 руб.).

Обновление многомесячных максимумов сопровождалось нетипичной для начала месяца активностью инвесторов. За пять торговых дней объем биржевых операций с китайской валютой юанем с поставкой «завтра» составил 46,5 млрд CNY (почти 560 млрд руб.). Среднедневной объем составил 112 млрд руб., что почти на четверть выше среднего значения в первую декаду июня. Традиционно пик торговой активности приходится на третью декаду месяца в связи с реализацией валюты экспортерами для уплаты налогов, тогда как в начале месяца их активность обычно низкая.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс доллара США к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: ЦБ РФ / по теме

Спекулятивная активность увеличивается с ростом волатильности на валютном рынке. «Когда происходит резкое движение котировок валюты, на это реагируют спекулянты и своими спекуляциями развивают этот тренд»,— отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. По словам руководителя департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никиты Силкина, ожидание дальнейшего роста курсов привлекает как краткосрочных спекулянтов, так и долгосрочных инвесторов, «аллоцирующих часть портфеля в валютные инструменты».

Причиной для таких ожиданий становится сезонное увеличение спроса на валюту со стороны импорта в связи с предоплатой осенних поставок. Вдобавок к этому участники рынка не исключают дальнейшего сокращения предложения валюты со стороны экспортеров. «Сейчас экспортеры могут продавать меньше валютной экспортной выручки: с учетом лага ее поступления могут приходить меньшие объемы по относительно низким ценам на нефть, которые наблюдались в конце июня—начале июля»,— отмечает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. По данным Минэкономразвития, в июне средняя цена Urals составила $63,52 за баррель, почти на 27% ниже, чем в мае. В июле она снизилась еще на 6%, до $59,5 за баррель.

Укрепили ожидания участников рынка в ослаблении рубля и планы Минфина по покупке валюты на август. С 7 августа по 4 сентября министерство планирует купить иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила более чем на 136 млрд руб. (ежедневно почти на 6,5 млрд руб.). Это на 20% больше покупок в предшествующий месяц. «Увеличение в августе ежедневных покупок валюты стало неожиданностью, поскольку рынок ждал их сокращения. Это объявление также стимулировало спекулятивный интерес и дало импульс к тестированию новых уровней»,— отмечает заместитель гендиректора УК «ААА управление капиталом» Владимир Цибанов. Вдобавок к этому ужесточение санкционной риторики и общий геополитический фон подталкивают к приобретению валюты как защитного актива. Как отмечает Владимир Цибанов, это характерно как для граждан, так и для доверительных управляющих.

В сложившихся условиях участники рынка допускают дальнейшее ослабление рубля.

По мнению стратега по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никиты Еурова, в августе давление на российскую валюту сохранится, при этом курс доллара будет постепенно смещаться к верхней границе диапазона 80–85 руб./$. «Квартальные налоги были заплачены экспортерами в июле, поэтому в августе продажи валюты экспортерами останутся низкими»,— отмечает эксперт.

В середине марта курс доллара приближался к отметке 87 руб./$ из-за сократившегося предложения со стороны экспортеров в условиях низких цен на нефть (см. “Ъ” от 20 марта). В настоящее время цены на нефть остаются выше на 15–20%, чем они были в первые два месяца года. Тем не менее, по словам Дмитрия Леснова, тренд на укрепление мировых валют по отношению к рублю начал приводить его стоимость к справедливой оценке. По его мнению, на горизонте до года курс доллара может подняться до 90 руб./$ и даже выше.

Виталий Гайдаев