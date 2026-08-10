Как рынок реагировал на сообщение об иностранных инвестициях в «Самолет»

Инвесторы позитивно отреагировали на информацию о вхождении иностранных инвесторов в капитал «Самолета». Сразу после объявления о сделке котировки акций девелопера на Московской бирже взлетели почти на 10%, до 416 руб. за бумагу. Ближе к концу торгов игра на повышение активизировалась и котировки достигли отметки 445 руб., максимума с середины июня. По итогам основной торговой сессии стоимость акций достигла 435 руб., на 17% выше закрытия предыдущей недели.

При этом акции стали лидером и по объему торгов, который по итогам дня достиг 12,5 млрд руб., превысив в два-три раза показатели таких «голубых фишек», как «Газпром», Сбербанк или «Т-Технологии». «Привлечение заинтересованного инвестора — позитивный фактор для эмитента, особенно в текущих условиях, когда рыночными настроениями управляет неопределенность в отношении макроэкономических перспектив»,— констатирует старший аналитик банка «Синара» Мария Лукина.

Восстановление котировок ценных бумаг «Самолета» (как и всего российского рынка) идет с середины июля. За это время они выросли более чем в два раза. Однако текущая цена акций все еще на 50% ниже той, что была в начале года, и более чем в десять раз ниже исторического максимума, достигнутого в сентябре 2021 года.

Отдел финансов