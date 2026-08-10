В Югре суд рассмотрит дело о крушении вертолета Ми-2 спустя восемь лет

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре) суд рассмотрит уголовное дело о крушении вертолета Ми-2, произошедшем в 2018 году. Обвинение предъявлено погибшему пилоту воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). По версии следствия, командир вертолета нарушил правила безопасности полетов, что привело к крушению воздушного судна и причинению авиакомпании крупного ущерба. Сам пилот погиб в результате происшествия.

В ходе предварительного следствия сестра погибшего была признана его законным представителем. Она возражала против прекращения уголовного дела в связи со смертью обвиняемого и настаивала на рассмотрении дела судом. По ее мнению, именно суд должен дать правовую оценку действиям ее брата и установить наличие либо отсутствие в его действиях состава преступления.

Напомним, вертолет Ми-2 авиакомпании «Геликс» потерпел крушение 22 июня 2018 года примерно в 7 км от Лангепас (ХМАО). Воздушное судно возвращалось в Сургут (ХМАО) после выгрузки транспортируемого груза в Лангепасе. Следствие рассматривало в качестве основных версий авиапроисшествия техническую неисправность вертолета, ошибку пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота.

Полина Бабинцева