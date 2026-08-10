Спор Росреестра и СРО о полномочиях в банкротных делах дошел до Верховного суда
Верховному суду предстоит решить спор управления Росреестра по Краснодарскому краю и ассоциации «Краснодарская межрегиональная СРО АУ "Единство"». В 2022 году «Единство» утвердило Положение о порядке аккредитации при СРО лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для сопровождения процедур банкротства.
Документ предусматривал уплату добровольных взносов за присвоение ассоциированного членства, дававшего право на аккредитацию при «Единстве», которая была платной. Кроме того, электронные торговые площадки должны были перечислять в ассоциацию 3 тыс. руб. плюс 1,5% от суммы проданного ими на торгах имущества.
Если ВС поддержит аргументы Росреестра о незаконности таких требований, это повысит финансовую нагрузку на самих АУ.
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Верховный суд уже рассматривал вопросы, связанные с аккредитацией специалистов при СРО арбитражных управляющих. Так, в июле 2026 года президиум Верховного суда признал незаконным требование о прохождении аккредитации при конкретной СРО, считая достаточной аккредитацию при любой подобной организации. Ранее, в 2025 году, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обжаловала решение экономколлегии Верховного суда, которая посчитала законным установление СРО требований об аккредитации для своих членов.
ФАС настаивала, что обязательная аккредитация только при одной СРО ограничивает конкуренцию и вынуждает арбитражных управляющих под угрозой штрафа отказываться от услуг аккредитованных в других объединениях специалистов. Согласно позиции ФАС, законодательство о банкротстве не содержит норм, обязывающих проходить аккредитацию исключительно в той СРО, членом которой является управляющий. В 2025 году Ассоциация «Созидание» была оштрафована на 3,5 млн рублей за требование об аккредитации площадки «Арбитат» именно в их СРО.
Цель аккредитации, по мнению представителей СРО, заключается в проверке квалификации, деловой репутации и отсутствии конфликта интересов, чтобы отсеять недобросовестных участников рынка. Однако, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2025 году привлеченным специалистам в делах о банкротстве было выплачено 2,1 миллиарда рублей, а за первую половину 2026 года — 2,5 миллиарда рублей.