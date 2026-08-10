Спор Росреестра и СРО о полномочиях в банкротных делах дошел до Верховного суда

Верховному суду предстоит решить спор управления Росреестра по Краснодарскому краю и ассоциации «Краснодарская межрегиональная СРО АУ "Единство"». В 2022 году «Единство» утвердило Положение о порядке аккредитации при СРО лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для сопровождения процедур банкротства.

Документ предусматривал уплату добровольных взносов за присвоение ассоциированного членства, дававшего право на аккредитацию при «Единстве», которая была платной. Кроме того, электронные торговые площадки должны были перечислять в ассоциацию 3 тыс. руб. плюс 1,5% от суммы проданного ими на торгах имущества.

Если ВС поддержит аргументы Росреестра о незаконности таких требований, это повысит финансовую нагрузку на самих АУ.

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