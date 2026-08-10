Российская внешняя торговля в первом полугодии 2026 года вернулась к росту
За полугодие экспорт РФ увеличился на 12%, импорт — на 11%, а положительное сальдо — почти на 14%, следует из данных Федеральной таможенной службы. Основным источником расширения поставок остается Азия — ее доля в товарообороте РФ продолжает увеличиваться на фоне восстановления торговли с Китаем.
КНР в первом полугодии увеличила импорт российской нефти и сжиженного природного газа в связи с перебоями поставок с Ближнего Востока. Одновременно восстановился экспорт некоторых китайских товаров в Россию: поставки автомобилей выросли в 2,5 раза, электрического оборудования — на 32%, продукции химической промышленности — на 26%.
Одновременно доля Европы во внешней торговле России в первые полгода продолжила сокращаться: она составила 17,8% после 19,4% в прошлом году.
Подробности — в материале «Внешняя торговля выросла в обе стороны».
В первом полугодии 2026 года основной прирост российского экспорта обеспечили минеральная продукция, металлы и изделия из них, а также продовольствие и сельхозсырьё, что поддержано расширением физических отгрузок на азиатские рынки и ростом цен на отдельные сырьевые товары, включая нефть. В январе-мае 2026 года экспорт минеральной продукции увеличился на 4,3% до $96,1 млрд, при этом в январе-феврале эта категория показывала спад, но ситуация изменилась из-за удорожания энергоносителей, вызванного перебоями с поставками через заблокированный Ормузский пролив.
Китайская внешняя торговля в апреле 2026 года также показала рост, при этом КНР наращивает торговлю с Москвой, что отчасти связано с внешними рисками. В апреле 2026 года Китай увеличил закупки российской нефти, частично компенсируя сокращение поставок из стран Персидского залива, что было вызвано войной на Ближнем Востоке.