Российская внешняя торговля в первом полугодии 2026 года вернулась к росту

За полугодие экспорт РФ увеличился на 12%, импорт — на 11%, а положительное сальдо — почти на 14%, следует из данных Федеральной таможенной службы. Основным источником расширения поставок остается Азия — ее доля в товарообороте РФ продолжает увеличиваться на фоне восстановления торговли с Китаем.

КНР в первом полугодии увеличила импорт российской нефти и сжиженного природного газа в связи с перебоями поставок с Ближнего Востока. Одновременно восстановился экспорт некоторых китайских товаров в Россию: поставки автомобилей выросли в 2,5 раза, электрического оборудования — на 32%, продукции химической промышленности — на 26%.

Одновременно доля Европы во внешней торговле России в первые полгода продолжила сокращаться: она составила 17,8% после 19,4% в прошлом году.

Подробности — в материале «Внешняя торговля выросла в обе стороны».