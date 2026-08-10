Набиуллина призвала доработать систему штрафов за отсутствие ОСАГО

Председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина предложила усовершенствовать систему назначения штрафов за отсутствие полисов ОСАГО у водителей. По ее словам, это позволит увеличить прибыль страховых компаний. Сейчас выдача ОСАГО для страховщиков убыточна, отметила глава регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Потенциально может появиться дополнительная прибыль у страховых компаний — выручка от того, что будут больше полисов покупать»,— сказала госпожа Набиуллина на заседании президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, которое провел президент Владимир Путин. По данным председателя ЦБ, убыточность страховых компаний по ОСАГО достигает 103%.

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании предложил направлять средства дорожного фонда на субсидирование стоимости перевозок. Необходимо найти дополнительные источники для финансирования отрасли общественного транспорта, подчеркнул он.

Одно из последних предложений по изменению системы выплат по ОСАГО инициировал Минфин. В июле ведомство разработало поправки к законодательству, исключающие выплаты владельцам автомобилей сверх лимита в 400 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «ОСАГО устанавливают в аварийное положение».