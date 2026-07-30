ОСАГО устанавливают в аварийное положение

В Минфине разработали поправки к законодательству, которые затруднят возможность для автовладельцев получить в случае аварий выплаты от страховщиков сверх лимита в 400 тыс. руб. Ранее граждане в судах взыскивали и большие суммы, жалуясь на выросшую стоимость ремонта машин из-за сложностей с поставками запчастей и антироссийских санкций. Но в Конституционном суде (КС) признали практику угрожающей страховому бизнесу, нормы закона об ОСАГО — «порождающими неопределенность», постановив внести в последний правки. Поправки Минфина закрывают лазейку, определяя, что 400-тысячный лимит не может быть превышен ни в каких случаях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Поправки к закону об ОСАГО опубликованы Минфином на портале regulation.gov.ru. Предлагается скорректировать ст. 16 закона, где говорится о случаях, когда владельцу пострадавшего в ДТП автомобиля производится страховая выплата почтовым переводом или на банковский счет. В частности, такая выплата может быть произведена, если стоимость ремонта превышает установленный законом лимит в 400 тыс. руб. Поправками добавляется оговорка, что страховые выплаты по ДТП не могут превышать эту сумму. Если страховщик уклоняется от организации и оплаты ремонта пострадавшей машины, то и подлежащая взысканию сумма убытков также не может быть больше 400 тыс. руб. Стоимость ремонта автомобиля должна при этом рассчитываться «по единой методике определения размера расходов» (ее устанавливает ЦБ), говорится в законопроекте.

Появлению поправок предшествовало разбирательство в КС. 26 мая 2026 года суд вынес решение по жалобе компании «Т-Страхование». Предметом спора стала страховая выплата по ДТП жительницы Ярославской области Светланы Шамшуриной. Поврежденную в аварии машину ей отказался чинить сервис, и страховщик предложил компенсировать ущерб в 321,3 тыс. руб. (рассчитав его по методике ЦБ). Госпожа Шамшурина заказала свою экспертизу, высчитавшую стоимость ремонта в 584,9 тыс. руб.— позднее в судах она добилась наложения на страховщика обязательств выплатить эту сумму. При этом она отвергла предложение «Т-Страхования» выплатить предельные 400 тыс. руб. Страховщик, в свою очередь, также обратился в суды и дошел до КС, жалуясь на принуждение к выплатам сверх лимитов из-за подорожавших запчастей, тогда как в тарифах ОСАГО это не учитывается.

В КС подтвердили, что подобная практика получает все большее распространение. В инстанции сослались на данные ЦБ о «сверхлимитных» выплатах в 4,9 млрд руб. в 2025 году (против 1,1 млрд руб. в 2023 году), добавив, что это явление угрожает страховому рынку и может привести к росту цен на ОСАГО. Действующее законодательство порождает «неопределенность понимания» в части сумм выплат, решил КС.

Суд предписал законодателю внести коррективы в этот нормативный акт, а до этого временно руководствоваться лимитом в 400 тыс. руб. для страховщика в любых обстоятельствах.

Результатом этого процесса и стали подготовленные Минфином поправки. Практика возложения на страховщика полной ответственности, если тот не смог организовать ремонт пострадавшей машины в пределах страховой суммы, нарушает баланс прав участников страховых правоотношений, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Российском союзе автостраховщиков “Ъ” заявили, что поддерживают поправки, отметив, что в большинстве случаев выплаты по имуществу по ОСАГО сегодня укладываются в лимит. «Сложившаяся практика, при которой выплаты по решениям судов принимались без учета установленного лимита и в отдельных случаях достигали 1 млн руб., не является положительным трендом,— сказали в союзе.— Такой объем выплат не заложен в резервах страховщиков, которые создаются для обеспечения страховых возмещений по договорам страхования в соответствии с федеральным законом об ОСАГО. Рост объема непрогнозируемых выплат сверх лимита может сказаться на увеличении премий для всех страхователей». Владельцам поврежденных в ДТП автомобилей, особенно дорогих машин, после решения КС будет сложнее компенсировать ущерб, поясняли “Ъ” ранее эксперты: им придется чаще судиться с виновниками аварий.

Александр Воронов, Иван Буранов