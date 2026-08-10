Четверо российских гимнастов получили визы для участия в чемпионате Европы

Федерация гимнастики России (ФГР) опубликовала важное сообщение, касающееся недавнего визового скандала. Он развернулся на прошлой неделе, когда Хорватия — страна—хозяйка чемпионата Европы, который стартует 13 августа,— отказала в разрешениях на въезд девяти членам сборной России, в том числе семи спортсменам. Среди них оказались и лидеры команды, включая олимпийскую чемпионку, трехкратную чемпионку мира Ангелину Мельникову.

Суть нового релиза сводится к тому, что решение хорватской стороны было частично пересмотрено. Четырем ранее отцепленным гимнастам визы все-таки одобрили. Они смогут принять участие в турнире в Загребе. Важнее всего то, что визу получила 26-летняя Мельникова. Она, несмотря на ветеранский по меркам вида возраст, является претендентом на свершения.

Подробнее — в материале «Гимнастов допустили к наградам».