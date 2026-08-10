Чемпион КХЛ «Локомотив» усилился белорусским защитником Степаном Фальковским

Белорусский защитник Степан Фальковский подписал контракт с ярославским «Локомотивом». Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По информации портала «Чемпионат», его зарплата составит 42 млн рублей. Ранее в лиге хоккеист выступал за минское «Динамо», петербургский СКА и казанский «Ак Барс». В 346 матчах он набрал 108 (35 шайб+73 результативные передачи) очков. В прошлом сезоне Степан Фальковский дошел до финала play-off, где казанцы со счетом 2:4 проиграли «Локомотиву».

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В первом матче регулярного чемпионата «Локомотив» на своем льду примет челябинский «Трактор». В июне главным тренером ярославского клуба стал Дмитрий Квартальнов, сменивший на этом посту канадца Боба Хартли.

Арнольд Кабанов