При землетрясении в Колумбии погибли 24 человека

Как минимум 24 человека погибли во время землетрясения в Колумбии, следует из сообщений региональных властей. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в департаменте Чоко на западе страны.

В городе Перейра департамента Рисаральда погибли 18 человек, сообщил мэр Маурисио Саласара. По его словам, три человека на момент землетрясения находились в аэропорту. «Ситуация критическая»,— сказал он в эфире радиостанции Caracol.

В городе Калима-эль-Дарьен погибли трое детей, сообщила губернатор департамента Валье-дель-Каука Дильян Франсиска в соцсети X. Еще один человек погиб в городе Сарсаль. Разрушения также зафиксированы в Риофрио и Буэнавентуре.

Мэр Манисалеса департамента Кальдас Маурисио Саласар сообщил о двоих погибших, передает Diario Cordoba. В третьем по населению городе Кали разрушено как минимум 20 зданий, написал мэр Алехандро Эдер в соцсети Х. По его словам, под завалами находятся люди. Он попросил власти Боготы и Медельина направить дополнительные бригады спасателей.

Здание посольства России в Колумбии не повреждено, сообщил пресс-секретарь диппредставительства Вячеслав Петухов. «В столице землетрясение было не слишком мощное»,— сказал он «РИА Новости». Информация о пострадавших российских гражданах выясняется, указано в сообщении посольства в Telegram-канале.

Эпицентр землетрясения находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар департамента Чоко. Толчки ощущались в нескольких регионах центральной и юго-западной частей Колумбии, а также в других странах — Эквадоре, Панаме и Венесуэле. Власти Колумбии предупредили о возможных афтершоках. Угроза цунами не объявлялась.