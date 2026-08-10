Путин призвал больше использовать ИИ для развития общественного транспорта
Президент России Владимир Путин призвал больше использовать искусственный интеллект (ИИ) для повышения эффективности общественного транспорта. Например, технологию можно применять для оптимизации расписания и маршрутных сетей, а также прогнозирования спроса, отметил глава государства.
Владимир Путин
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Такие технологии позволяют кардинально повысить эффективность работы общественного транспорта»,— сказал господин Путин на онлайн-заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта.
Среди лидеров по уровню развития общественного транспорта Владимир Путин выделил Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. По уровню цифровизации транспорта лидирует Омская область, считает президент.
«Огромную роль здесь играют грамотные, перспективные управленческие подходы и, прежде всего, тесная увязка транспортной системы с градостроительной политикой, в том числе с учетом развития опорных населенных пунктов»,— добавил глава государства.
В апреле 2026 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами сформировать план внедрения искусственного интеллекта к 2030 году. По его словам, технологии ИИ и цифровые платформы формируют новый облик экономики, обороны и всей жизни страны.
Ранее, в ноябре 2025 года, Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» подчеркнул необходимость развивать собственные технологии ИИ, чтобы избежать зависимости от иностранных систем. Он призвал создать штаб по руководству отраслью ИИ, отметив, что критическая зависимость от чужих систем недопустима для технологического и ценностного суверенитета России.
В январе 2026 года Владимир Путин заявил, что мир переживает революцию в сфере транспорта, подобную сдвигам рубежа XIX–XX веков, и поручил создать национальную индустрию беспилотного транспорта на суверенной технологической базе. Для этого необходимо развивать отечественные научные школы в микроэлектронике, новых материалах и оптике, а также ускорить развитие российских технологий искусственного интеллекта.