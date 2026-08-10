Путин призвал больше использовать ИИ для развития общественного транспорта

Президент России Владимир Путин призвал больше использовать искусственный интеллект (ИИ) для повышения эффективности общественного транспорта. Например, технологию можно применять для оптимизации расписания и маршрутных сетей, а также прогнозирования спроса, отметил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Такие технологии позволяют кардинально повысить эффективность работы общественного транспорта»,— сказал господин Путин на онлайн-заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта.

Среди лидеров по уровню развития общественного транспорта Владимир Путин выделил Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. По уровню цифровизации транспорта лидирует Омская область, считает президент.

«Огромную роль здесь играют грамотные, перспективные управленческие подходы и, прежде всего, тесная увязка транспортной системы с градостроительной политикой, в том числе с учетом развития опорных населенных пунктов»,— добавил глава государства.