Федерация футбола США призвала к реформам управления FIFA

Федерация футбола США (US Soccer) призвала к изменениям в управлении Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщила пресс-служба организации в социальной сети X.

К обращению также присоединились Канадская футбольная ассоциация, Карибский футбольный союз и Центральноамериканский футбольный союз. Организации заявили о необходимости «значимых изменений, которые укрепят управление, прозрачность и подотчетность FIFA».

Ранее сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) опубликовали совместное открытое письмо. В нем они призвали расследовать действия главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

В июле президент головной футбольной структуры заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны UEFA, CONCACAF и AFC президент FIFA отказался от планов по созданию FFE.

Арнольд Кабанов