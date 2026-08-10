Курский ЦЭС построит водопровод в Железногорске за 240 млн после жалобы на торги

Конкурс на строительство сетей и сооружений водоснабжения, а также кольцевой водопроводной сети в трех микрорайонах Железногорска Курской области выиграло местное ООО «Центрэнергосистем» (ЦЭС), ранее обжаловавшее итоги предыдущих торгов. Контракт был заключен по начальной стоимости в 239,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Компания единственная приняла участие в торгах. Ей предстоит построить инженерные сети и рекультивировать землю в 17, 18 и 19-м микрорайонах Железногорска. Завершить работы необходимо до 30 июня 2027 года включительно. Гарантийный срок — пять лет.

Финансирование осуществляется за счет областного бюджета и местных внебюджетных средств. В качестве последних выступает пожертвование АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» «Металлоинвеста» в размере 48,9 млн руб. на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей города Железногорска». Освоить средства необходимо до 30 декабря, иначе неиспользованная часть должна быть возвращена до 17 января.

По данным Rusprofile, ООО «ЦЭС» зарегистрировано в Курске в 2020 году. Основной вид деятельности — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Александр Жмарев. Выручка компании в 2025 году составила 54 млн руб., чистая прибыль — 7,3 млн руб. С 2021 года с компанией было заключено 30 госконтрактов на общую сумму 469 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», определение подрядчика по предыдущему конкурсу было приостановлено ФАС в середине июня после жалобы ООО «Центрэнергосистем» на действия конкурсной комиссии и заказчика. По мнению компании, победитель закупки (его название пока не раскрывается) предоставил конкурсной комиссии договоры на капремонт сетей водоснабжения, не подтверждающие наличие необходимого опыта.

В ФАС признали обоснованной жалобу, после чего заказчику было предписано назначить новую дату проведения торгов. Кроме того, нарушения нашлись в работе комиссии Министерства градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области. Материалы проверки направлены для «решения вопроса о возбуждении административного производства», а также в прокуратуру и МВД региона.

Егор Якимов