В Колумбии ликвидирован один из лидеров повстанцев по прозвищу Русский
В центральной части Колумбии во время военной операции власти ликвидировали Эрнандо Фореро Москеру, известного по прозвищу Эль Русо (Русский), сообщает BBC со ссылкой на местные власти. По данным разведки, он возглавлял группу «Фронт 28», одну из многих повстанческих группировок, возникших на основе «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Вместе с ним уничтожены еще пять предполагаемых членов группировки.
Операция по устранению Фореро стала частью плана нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи, пообещавшего беспощадно бороться с наркотерроризмом. Он назвал уничтожение повстанца «четким сигналом всем бандитам».
Гражданская война в Колумбии с регулярными столкновениями правительственных сил с повстанческими группировками продолжалась с 1964 года. В 2016 году власти страны подписали мирное соглашение с FARC. Предыдущий президент Густаво Петро делал ставку на мирные переговоры, однако повстанцы часто не соблюдали договоренности и продолжили военные действия.
Ликвидация Эрнандо Фореро Москера, известного как Эль Русо, произошла на фоне смены политического курса Колумбии: 7 августа 2026 года состоялась инаугурация нового президента Абелардо де ла Эсприэльи, придерживающегося крайне правых взглядов. Он сменил Густаво Петро, который был первым левым президентом страны и чье наследие Эсприэлья пообещал демонтировать. Еще 21 июня 2026 года Абелардо де ла Эсприэлья был объявлен избранным президентом по итогам второго тура выборов, набрав 12 960 166 голосов.
Новый президент Абелардо де ла Эсприэлья заявил о намерении прекратить мирные переговоры с вооруженными группировками и начать новую военную операцию, тогда как его предшественник Густаво Петро активизировал переговоры с оставшимися группировками. В марте 2026 года Густаво Петро сообщал об обнаружении на границе с Эквадором обугленных останков 27 человек и предполагал, что удары по приграничной территории наносились со стороны Эквадора, где проводилась масштабная операция против наркоторговцев.
В ноябре 2025 года США прекратили предоставление Колумбии выплат и финансовой помощи, а также ввели санкции в отношении Густаво Петро и его окружения, обвинив его в пособничестве наркокартелям и контрабанде наркотиков в США. Тогда же Густаво Петро распорядился приостановить обмен разведывательной информацией с американскими спецслужбами в связи с «нападениями США на суда в Карибском море».