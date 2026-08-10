В Колумбии ликвидирован один из лидеров повстанцев по прозвищу Русский

В центральной части Колумбии во время военной операции власти ликвидировали Эрнандо Фореро Москеру, известного по прозвищу Эль Русо (Русский), сообщает BBC со ссылкой на местные власти. По данным разведки, он возглавлял группу «Фронт 28», одну из многих повстанческих группировок, возникших на основе «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Вместе с ним уничтожены еще пять предполагаемых членов группировки.

Операция по устранению Фореро стала частью плана нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи, пообещавшего беспощадно бороться с наркотерроризмом. Он назвал уничтожение повстанца «четким сигналом всем бандитам».

Гражданская война в Колумбии с регулярными столкновениями правительственных сил с повстанческими группировками продолжалась с 1964 года. В 2016 году власти страны подписали мирное соглашение с FARC. Предыдущий президент Густаво Петро делал ставку на мирные переговоры, однако повстанцы часто не соблюдали договоренности и продолжили военные действия.

Екатерина Наумова