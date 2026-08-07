The Guardian: Колумбия стоит на грани нового вооруженного конфликта

В Колумбии могут возобновиться столкновения между правительственными силами и повстанческими группировками, пишет The Guardian. Новый президент страны Абелардо де ла Эсприэлья, придерживающийся крайне правых взглядов, пообещал прекратить мирные переговоры с вооруженными группировками и начать новую военную операцию. В свою очередь, группировка «Армия национального освобождения» (ELN) заявила, что готова «перейти в наступление» и «совершать атаки в городах, в сельской местности и где угодно еще».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья

Фото: Charlie Cordero / Reuters Избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья

Фото: Charlie Cordero / Reuters

7 августа в Колумбии пройдет инаугурация Абелардо де ла Эсприэльи, который в июне одержал победу на президентских выборах. Он сам и его окружение неоднократно заявляли о намерении демонтировать наследие предшественника — первого и пока единственного президента страны от левых сил Густаво Петро. Он уже назвал 7 августа «трагической датой».

Гражданская война в Колумбии длилась с 1964 года — в стране происходили регулярные столкновения правительственных сил с повстанческими группировками, прежде всего «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) и ELN. В 2016 году власти страны подписали с FARC мирное соглашение. Однако некоторые повстанцы продолжили воевать, хотя масштаб столкновений существенно сократился. При Густаво Петро власти страны активизировали переговоры с оставшимися группировками. При этом многие критики заявляли, что переговоры зашли в тупик и группировки продолжали действовать.

Яна Рождественская