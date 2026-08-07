The Guardian: Колумбия стоит на грани нового вооруженного конфликта
В Колумбии могут возобновиться столкновения между правительственными силами и повстанческими группировками, пишет The Guardian. Новый президент страны Абелардо де ла Эсприэлья, придерживающийся крайне правых взглядов, пообещал прекратить мирные переговоры с вооруженными группировками и начать новую военную операцию. В свою очередь, группировка «Армия национального освобождения» (ELN) заявила, что готова «перейти в наступление» и «совершать атаки в городах, в сельской местности и где угодно еще».
Избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья
Фото: Charlie Cordero / Reuters
7 августа в Колумбии пройдет инаугурация Абелардо де ла Эсприэльи, который в июне одержал победу на президентских выборах. Он сам и его окружение неоднократно заявляли о намерении демонтировать наследие предшественника — первого и пока единственного президента страны от левых сил Густаво Петро. Он уже назвал 7 августа «трагической датой».
Гражданская война в Колумбии длилась с 1964 года — в стране происходили регулярные столкновения правительственных сил с повстанческими группировками, прежде всего «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) и ELN. В 2016 году власти страны подписали с FARC мирное соглашение. Однако некоторые повстанцы продолжили воевать, хотя масштаб столкновений существенно сократился. При Густаво Петро власти страны активизировали переговоры с оставшимися группировками. При этом многие критики заявляли, что переговоры зашли в тупик и группировки продолжали действовать.
Инаугурация нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи 7 августа 2026 года знаменует смену политической ориентации страны с левой на крайне правую, при этом он неоднократно заявлял о намерении демонтировать наследие своего предшественника, левого президента Густаво Петро.
Густаво Петро, возглавлявший Колумбию четыре года, не признает результаты прошедших 21 июня президентских выборов, на которых де ла Эсприэлья опередил кандидата левых сил Ивана Сепеду, и назвал день инаугурации своего преемника «трагической датой». Сам Петро столкнулся с двумя дисциплинарными расследованиями, начатыми 9 июня 2026 года, по подозрению в незаконной политической агитации перед голосованием.
В январе 2026 года Густаво Петро заявил о готовности «взять в руки оружие» в ответ на угрозы со стороны США и похищение венесуэльского коллеги Николаса Мадуро, а также выразил мнение, что возможные удары США по Колумбии без точных разведданных приведут к гибели детей, радикализации населения и массовому сопротивлению. В мае 2026 года он сообщил, что 7 тысяч колумбийцев, прошедших военную подготовку, участвуют в военном конфликте на Украине, подчеркнув, что Колумбия не желает предоставлять наемников для конфликта, и это запрещено законом.