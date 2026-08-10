В Екатеринбурге арестовали двух мужчин, избивших прохожих из-за длинных волос

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал двух местных жителей – Кирилла Тяпкова и Дениса Дедюхина, которые утром 6 августа избили группу людей у остановки на улице Щербакова. Причиной конфликта, предположительно, стали длинные волосы одного из потерпевших, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мужчинам предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, обвиняемые совместно с неустановленными лицами вступили в конфликт с двумя молодыми мужчинами и девушкой. В ходе ссоры потерпевшим были нанесены телесные повреждения.

Оба фигуранта останутся под арестом до 7 октября.

Полина Бабинцева