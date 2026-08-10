Дрон ударил по дипотношениям

Отзыв из Москвы для консультаций посла Молдавии на фоне падения БПЛА на территории страны стал новой кризисной точкой в отношениях Москвы и Кишинева. В Молдавии инцидент был воспринят как нарушение ее суверенитета. При этом обычно подобные демарши получают зеркальный ответ, а значит, глава российской дипмиссии Олег Озеров также вскоре может покинуть Кишинев на неопределенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за падения ударного дрона на территории Молдавии посол этой страны в России Лилиан Дарий был срочно отозван в Кишинев для консультаций

Фото: Михаил Метцель / ТАСС Из-за падения ударного дрона на территории Молдавии посол этой страны в России Лилиан Дарий был срочно отозван в Кишинев для консультаций

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Об отзыве для консультаций посла Молдавии в России Лилиана Дария МИД страны сообщил в понедельник, 10 августа. Свое решение дипведомство увязало с падением ударного БПЛА вблизи села Крокмаз в районе Штефан-Водэ. «Данный инцидент представляет собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан»,— говорится в сообщении МИД страны.

Инцидент произошел 9 августа.

По сообщениям местной полиции, летательный аппарат типа «дрон-ракета» врезался в дерево в лесополосе на высоте 2,5 м. Его обломки разлетелись на большое расстояние и повредили строения в нескольких домохозяйствах.

Никто из местных жителей не пострадал. Село Крокмаз находится на границе Молдавии с Украиной вблизи Одесской области, на которую 9 августа пришелся массированный удар российских беспилотников. Минобороны России отчиталось о поражении в порту Одесса складов горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портового перевалочного комплекса.

Власти Молдавии официально не сообщали о принадлежности БПЛА, в Москве также не комментировали инцидент. При этом в Кишиневе отметили, что ударный БПЛА типа «дрон-ракета» впервые упал на территории страны. Несмотря на то что власти Молдавии не стали открыто возлагать вину на Россию, отзыв посла для консультаций — серьезный дипломатический жест, который показывает однозначную трактовку ситуации Кишиневом.

Традиционно отзыв посла для консультаций воспринимается как последний шаг перед понижением уровня дипотношений или их разрывом.

Посол может уехать в столицу своей страны как на неделю, так и на год — четкие сроки таких консультаций не принято называть заранее. При этом на главу дипмиссии возлагаются четкие обязательства — напрямую доложить о своем видении ситуации в стране пребывания и текущем состоянии двусторонних отношений. Эти оценки берутся за основу, когда МИД и другие структуры принимают решение о пересмотре подхода к выстраиванию взаимодействия.

Последний серьезный инцидент между Молдавией и Россией, когда Кишинев отзывал для консультаций своего посла из Москвы, произошел в декабре 2017 года. Тогда действующий глава дипмиссии Андрей Негуца вернулся в Кишинев на несколько месяцев на фоне заявлений властей о преследовании молдавских чиновников представителями российских спецслужб при въезде в Россию. Эти обвинения привели к временному охлаждению отношений, но статус-кво в итоге был восстановлен.

Еще два инцидента — в 2020 и 2021 годах — были связаны с внутренними проблемами посольства Молдавии в России.

Так, Негуцу экстренно отозвали после того, как российские пограничники нашли партию анаболиков в микроавтобусе посольства, направлявшемся в Молдавию. Тогда в Кишиневе начали расследование в отношении Негуцы, и в конечном счете посла отстранили от должности. Пришедший ему на смену Владимир Головатюк продержался в Москве примерно полгода: на фоне обвинений в домогательствах к сотруднице посольства его отозвали на родину, а затем сменили на Лилиана Дария.

Нынешний инцидент выглядит на порядок серьезнее, чем ситуация конца 2017 года, так как в Кишиневе заявили о нарушении территориальной целостности Молдавии. Отзыв посла в таком контексте — начало нового и, вероятно, затяжного периода охлаждения в отношениях двух стран, в которых и до инцидента присутствовала напряженность. При этом в дипломатической практике принят принцип зеркального ответа на демарши, а значит, Россия по аналогии с Молдавией может отозвать для консультаций своего посла Олега Озерова или предпринять сопоставимый по значимости шаг.

Вероника Вишнякова