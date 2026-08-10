Мизулина просит МВД проверить стримера из Курска за пранк с СОБР и задержанием

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале заявила, что направит в МВД материалы с просьбой провести проверку в отношении стримера и видеоблогера родом из Курска Глеба «Sasavot» Орлова. Причиной послужил стрим на платформе Twitch, в ходе которого Sasavot показал инсценировку задержания силовиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По информации госпожи Мизулиной, «в ходе стрима некие лица в форме сотрудников СОБР Росгвардии на автозаке с номерами МВД, оборудованном спецсигналами, остановили автомобиль со стримерами и провели задержание с использованием предметов, похожих на оружие». Впоследствии выяснилось, что в прямом эфире в такой форме был показан розыгрыш подарка.

«По словам подписчиков, стример постоянно рекламирует букмекерские конторы, а также засветился на вечеринках вместе со стримером Киевстонером, внесенным в список террористов и экстремистов за подготовку теракта в Московской области»,— написала госпожа Мизулина.

Платформа Twitch прервала стрим и временно заблокировала блогера за этот эфир. Однако блокировка уже снята. По данным сервисов мониторинга, она продлилась меньше часа: в Streamscharts, в частности, содержится информация, что 9 августа канал был заблокирован в течение трех минут.

Глеб Орлов родился в 2000 году в Курске. Подростком увлекся компьютерными играми. После девятого класса поступил в местный колледж на специальность «Пожарная безопасность». В 2020 году был призван в армию. После демобилизации временно устроился пожарным. В настоящее время живет в Москве.

В марте этого года «Ъ-Черноземье» также рассказывал, как Екатерина Мизулина обратила внимание на «психологические анкеты» в школе №59 Липецка. Некоторые вопросы показались директору Лиги безопасного интернета провокационными. Впоследствии выяснилось, что речь идет о диагностическом тестировании личностного роста учеников шестых классов. Изначально этот тест был опубликован в методическом пособии «Классному руководителю о диагностике процесса воспитания» 2006 года выпуска.

Денис Данилов