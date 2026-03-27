Мизулину и липецких школьников смутил тест психолога с вопросами из 2006 года
По информации департамента образования Липецка, «психологические анкеты», на которые обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, являются диагностическим тестированием личностного роста учеников шестых классов школы №59 «Перспектива», которое провел школьный психолог. Изначально этот тест был опубликован в методическом пособии «Классному руководителю о диагностике процесса воспитания» 2006 года выпуска.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В ведомстве отметили, что методика диагностики личностного роста школьников «позволяет приблизительно определить уровень развития отношения подростка (5-11 класс) к 13 видам ценностей».
«Данный автор на текущий момент является автором книг и учебников, публикуемых издательством "Просвещение", пособий для педагогов по воспитанию, а также оценке качества воспитания на уровнях начального, общего и среднего образования. Является доктором педагогических наук, заведующим лабораторией стратегии и теории воспитания личности, ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии образования". Данное тестирование широко используется в образовательных учреждениях по всей стране»,— пояснили в департаменте.
В пресс-службе облправительства «Ъ-Черноземье» рассказали, что лично проверили и убедились в существовании методического материала и теста с такими вопросами.
«Так что этот вопрос — куда-то в 2006 год»,— резюмировал собеседник редакции.
Как сообщал сегодня «Ъ-Черноземье», Екатерина Мизулина опубликовала снимки тестовых листов со списком тезисов, на которые попросили отреагировать 12-летних ребят, выразив согласие либо несогласие. Множество пунктов в списке касалось политических аспектов и межнациональных отношений. Примеры тезисов:
- «Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами»;
- «Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми»;
- «Если ради справедливости надо убить человека — это нормально».
Госпожа Мизулина заявила, что не понимает, зачем детям задали подобные вопросы и посчитала, что «некоторые пункты носят откровенно провокационный характер».