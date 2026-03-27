Мизулина заявила об «анкетах» с провокационными вопросами в школе Липецка

В школе №59 Липецка ученикам отдельных классов раздали «психологические анкеты» с вопросами, которые можно счесть провокационными, рассказала в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее информации, детей, например, просят выразить свое отношение к тезису «люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я бы предпочел их не брать». В пресс-службе облправительства «Ъ-Черноземье» сказали, что проверяют информацию.

В канале госпожи Мизулиной сообщается, что «анкеты» получили в том числе 12-летние дети. Множество пунктов в списке касается политических аспектов и межнациональных отношений, часть тезисов подана с жесткими и даже жестокими формулировками. Примеры (дословно):

«Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами»;

«Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились»;

«Если ради справедливости надо убить человека — это нормально»;

«Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми»;

«Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе»;

«Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом».

«Некоторые ребята удивились и не поняли, зачем задавать такие сложные вопросы. Тем более 12-летним школьникам. Поэтому и написали мне. Я тоже не понимаю. На мой взгляд, некоторые пункты носят откровенно провокационный характер»,— прокомментировала «анкеты» Екатерина Мизулина.

В других социальных сетях госпожа Мизулина фото «анкет» не выкладывала.

Муниципальное автономное образовательное учреждение, средняя школа №59 «Перспектива» города Липецка располагается в 19-м микрорайоне на территории Советского округа города. По данным Rusprofile, директором школы с 1 октября 2025 года является Дмитрий Гладышев.

«Ъ-Черноземье» обратился за комментарием в пресс-службу правительства Липецкой области. Региональное министерство образования проверяет информацию о том, распространялись ли такие «анкеты» среди школьников.

Денис Данилов