Россия легализовала свое военное присутствие в Сирии

Россия и Сирия заключили меморандум о взаимопонимании, который посвящен реорганизации и легитимизации российского военного присутствия в Арабской Республике. Согласно документу, российские военные базы, созданные при режиме Башара Асада, приобретают статус совместных учебно-тренировочных центров.

По мнению экспертов, базы уже изменили свой функционал, и с подписанием меморандума Москва устраняет правовую неопределенность вокруг присутствия российских военных и обеспечивает перспективу сохранения баз как транзитного узла на пути в Африку.

Эксперты считают, что возможность участвовать в тренировке новой сирийской армии позволит России «держать руку на пульсе и выступать контрбалансиром турецкому влиянию», в чем заинтересовано и сирийское руководство.

Подробности — в материале «Базовое преобразование».