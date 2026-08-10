Россия легализовала свое военное присутствие в Сирии
Россия и Сирия заключили меморандум о взаимопонимании, который посвящен реорганизации и легитимизации российского военного присутствия в Арабской Республике. Согласно документу, российские военные базы, созданные при режиме Башара Асада, приобретают статус совместных учебно-тренировочных центров.
По мнению экспертов, базы уже изменили свой функционал, и с подписанием меморандума Москва устраняет правовую неопределенность вокруг присутствия российских военных и обеспечивает перспективу сохранения баз как транзитного узла на пути в Африку.
Эксперты считают, что возможность участвовать в тренировке новой сирийской армии позволит России «держать руку на пульсе и выступать контрбалансиром турецкому влиянию», в чем заинтересовано и сирийское руководство.
Подробности — в материале «Базовое преобразование».
Власти России и Сирии 9 августа 2026 года достигли соглашения о дальнейшем использовании российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, оформив его меморандумом о взаимопонимании. Согласно документу, сирийское государство возьмет на себя управление гражданскими объектами, такими как аэропорт Хмеймим и четвертый коммерческий причал в порту Тартус, постепенно интегрируя их в систему гражданского управления. Военные базы и объекты будут перепрофилированы из военных баз в совместные центры подготовки и повышения квалификации. Переходный период для реорганизации составит три месяца.
Сирийская переходная администрация президента Ахмеда аш-Шараа еще 24 апреля 2026 года планировала изменить работу российских военных объектов, намереваясь превратить авиабазу в Хмеймиме в тренировочный пункт для сирийских военных. Предполагалось, что объект потеряет военные функции и перейдет под совместный контроль Москвы и Дамаска, при этом российские инструкторы могут быть привлечены к подготовке сирийской армии, состоящей преимущественно из бывших радикальных формирований.
Еще в январе 2025 года все вооружения, включая системы ПВО С-300 и С-400 и ракетные комплексы «Бастион», были выведены из Сирии в Россию и Ливию. Эксперты отмечали, что после краха режима Башара Асада статус российских баз фактически изменился, и прежние операции сдерживания стали невозможными.