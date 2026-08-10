142 человека находятся в больницах Белгородской области после атак ВСУ

В медицинских учреждениях Белгородской области проходят лечение 142 человека, пострадавших от обстрелов со стороны Украины. Состояние 12 из них врачи характеризуют как тяжелое — пациенты находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Иконников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Раненые, госпитализированные после атак БПЛА на Белгород 8 августа, находятся в состоянии средней степени тяжести.

По словам господина Иконникова, за прошедшие сутки в регионе погибли три человека, пострадали еще восемь. После оказания медицинской помощи четверых из них оставили в медицинских учреждениях, остальных направили лечиться амбулаторно.

По данным врио губернатора Александра Шуваева, в Белгородской области с 07:00 9 августа по 07:00 10 августа смертельные ранения получили четверо мирных жителей, еще пятеро ранены.

В ночь на 9 августа произошла массированная атака БПЛА на Белгород. По актуальным данным властей, в результате ударов погибли шесть человек, 25 пострадали.

Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова