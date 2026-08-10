Bloomberg: готовящийся к IPO интернет-ритейлер Shein оценивается в $22–25 млрд

По оценкам Bloomberg Intelligence, стоимость китайского интернет-ритейлера одежды Shein Global Holdings сейчас составляет $22–25 млрд. В июле компания получила разрешение властей КНР на первичное размещение акций на бирже Гонконга, которое может состояться уже в этом году. По оценкам Reuters, компания стоит около $30–40 млрд.

Созданная в 2012 году Shein уже дважды пыталась разместиться на биржах. В 2022 году оценочная стоимость ритейлера составляла около $100 млрд. В 2023 году после очередного раунда финансирования ее стоимость оценивалась в $66 млрд. В ноябре 2023 года компания подала документы на размещение на бирже Нью-Йорка. Но тогда Shein столкнулась с сопротивлением как американских, так и китайских властей.

Евгений Хвостик