Shein получила разрешение на IPO в Гонконге

Китайский интернет-ритейлер Shein получил разрешение властей КНР на первичное размещение акций на бирже Гонконга. Соответствующий документ опубликован на сайте Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая. Со ссылкой на свои источники агентство Reuters сообщает, что в рамках IPO Shein может быть оценен в $40–50 млрд.

Созданный в 2012 году Shein уже дважды пыталась разместиться на биржах. В 2022 году оценочная стоимость ритейлера составляла около $100 млрд. В 2023 году после очередного раунда финансирования ее стоимость оценивалась в $66 млрд. В ноябре 2023 года компания подала документы на размещение на бирже Нью-Йорка. Тогда Shein столкнулась с сопротивлением как американских, так и китайских властей.

В 2024 году компания попыталась разместиться в Лондоне и в 2025 году даже получила на это разрешение от британского управления по финансовому регулированию и контролю. Но на него не дала согласие Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая. Тогда Shein перенаправила заявку на размещение в Гонконг. Разрешения от китайского регулятора компания ожидала около года.

Алена Миклашевская