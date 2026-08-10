АПЭК представил прогноз результатов партий на выборах в Госдуму
По итогам сентябрьских выборов в Госдуму «Единая Россия» может получить от 51% до 54% голосов по пропорциональной системе и от 190 до 197 мест по одномандатным округам. Такой прогноз содержится в аналитическом докладе гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, опубликованном на сайте АПЭК.
КПРФ, согласно этому прогнозу, получит 13–15% голосов по партспискам и 9–11 мажоритарных мандатов, ЛДПР — 10–12% и 4–5 мест по округам, «Новые люди» — 7–9% и 5–6 мандатов по округам. Пятипроцентный барьер, по мнению эксперта, также преодолеет «Справедливая Россия» (5–7% по спискам и 7–9 мест по округам). Из непарламентских партий, по оценке АПЭК, лучше других могут выступить «Яблоко» (3–4%) и Партия пенсионеров (2–3%).
В июле текущие электоральные рейтинги «Единой России», по данным ВЦИОМа и ФОМ, находились в диапазоне от 33% до 36%. Разницу между этими показателями и прогнозируемым результатом господин Орлов объясняет не только возможным ростом поддержки партии власти в ходе кампании, но и особенностями избирательной системы и преимуществами единороссов на местах. В частности, одним из таких преимуществ в АПЭК считают работу партии с региональной и муниципальной повесткой.
О том, как партии ведут борьбу за неопределившихся избирателей,— в материале «Выбор для невыбравших».
В преддверии выборов в Госдуму на рейтинги «Единой России» влияют те же факторы, что и на отношение граждан к власти в целом, при этом оппозиционные партии используют стратегию «все против ЕР». На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) отмечалось, что конфигурация списка «Единой России» свидетельствует о намерении партии повторить результат 2021 года.
ВЦИОМ и ФОМ публикуют еженедельные замеры партийных рейтингов, которые демонстрируют заметную разницу между результатами «Единой России», «Новых людей» и КПРФ. В апреле 2026 года исследовательская компания ИНСОМАР на основе данных ВЦИОМа и ФОМ, а также собственной экспертизы, прогнозировала, что при явке в 50% на выборах в Госдуму «Единая Россия» может набрать по спискам 52–55%, КПРФ — 12–14%, ЛДПР — 10–12%, «Новые люди» — 7–8%, а «Справедливая Россия» — 5–6%.