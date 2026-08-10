АПЭК представил прогноз результатов партий на выборах в Госдуму

По итогам сентябрьских выборов в Госдуму «Единая Россия» может получить от 51% до 54% голосов по пропорциональной системе и от 190 до 197 мест по одномандатным округам. Такой прогноз содержится в аналитическом докладе гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, опубликованном на сайте АПЭК.

КПРФ, согласно этому прогнозу, получит 13–15% голосов по партспискам и 9–11 мажоритарных мандатов, ЛДПР — 10–12% и 4–5 мест по округам, «Новые люди» — 7–9% и 5–6 мандатов по округам. Пятипроцентный барьер, по мнению эксперта, также преодолеет «Справедливая Россия» (5–7% по спискам и 7–9 мест по округам). Из непарламентских партий, по оценке АПЭК, лучше других могут выступить «Яблоко» (3–4%) и Партия пенсионеров (2–3%).

В июле текущие электоральные рейтинги «Единой России», по данным ВЦИОМа и ФОМ, находились в диапазоне от 33% до 36%. Разницу между этими показателями и прогнозируемым результатом господин Орлов объясняет не только возможным ростом поддержки партии власти в ходе кампании, но и особенностями избирательной системы и преимуществами единороссов на местах. В частности, одним из таких преимуществ в АПЭК считают работу партии с региональной и муниципальной повесткой.

О том, как партии ведут борьбу за неопределившихся избирателей,— в материале «Выбор для невыбравших».

Анна Коломенская