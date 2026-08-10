В Локарно продолжается 79-й Международный кинофестиваль

В швейцарском Локарно идут просмотры конкурсной программы 79-го Международного кинофестиваля. Самым сильным впечатлением стал румынский фильм «Тебе здесь не место» режиссера Флорина Щербана. Режиссер оказался в фокусе фестивального внимания в 2010 году: он был награжден «Серебряным медведем» Берлинале за дебютную картину «Хочу свистеть — свищу!».

Румынский фильм со своей молодежной тематикой в конкурсной программе Локарно не одинок: в ее уже представленной части подобные сюжеты доминируют. В «Охоте на человека» канадец Уэйн Вапимуква разворачивает историю двух юных убийц, чья нарастающая агрессивность спровоцирована жестокими медийными развлечениями и колониальными мифами.

Иная тональность в индийской «Благодати» Гурвиндера Сингха. Действие новелл триптиха разворачивается на фоне политических и религиозных конфликтов, раздирающих Пенджаб. Самая выразительная часть фильма — первая: девушка втайне от матери дает приют раненому незнакомцу, на которого полиция хочет свалить убийство ее брата.

Подробнее — в материале «Черным по черному».