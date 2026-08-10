Ассоциация футбола Южной Кореи оплачивала судьям услуги проституток
В Южной Корее разгорается громкий скандал. Выяснилось, что Ассоциация футбола Кореи (KFA) в 2011–2012 годах подкупала судей, обслуживавших матчи южнокорейской сборной, оплачивая им услуги проституток.
К делу подключилась Ассоциация футбола Японии (JFA), поскольку часть судей, получивших за счет южнокорейской стороны услуги сексуального характера, были японцами. Именно японская бригада обслуживала матч квалификации к чемпионату мира 2014 года, в котором южнокорейцы обыграли команду Кувейта. Под подозрение могут попасть и судьи, обслуживавшие матчи квалификации к Олимпиаде-2012. На ней южнокорейская сборная завоевала бронзовые награды.
Маловероятно, что южнокорейский футбол из-за случившегося столкнется с какими-то санкциями со стороны Международной федерации футбола (FIFA) или Международного олимпийского комитета: прошло уже очень много времени. Но на репутации KFA произошедшее, конечно, скажется.
Подробности — в материале «Коррупция глубокого проникновения».
Футбольная ассоциация Японии (JFA) начала собственное расследование в отношении четырех судей, которые, как утверждается, получали сексуальные услуги от KFA, при этом двое из них работали на матче квалификационного раунда чемпионата мира 2014 года между сборными Южной Кореи и Кувейта. История о подкупе судей в Южной Корее с помощью оплаты услуг проституток стала достоянием общественности только сейчас, хотя южнокорейские власти узнали о ней еще в 2016 году после аудита KFA Министерством культуры, спорта и туризма Южной Кореи. В 2024 году руководство KFA уже вызывали на допросы в парламент страны, а Министерство культуры, спорта и туризма по итогам масштабной проверки потребовало дисциплинарных мер к президенту KFA Чон Мон Гю и другим топ-менеджерам в связи с непрозрачностью кадровых решений.