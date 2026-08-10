Ассоциация футбола Южной Кореи оплачивала судьям услуги проституток

В Южной Корее разгорается громкий скандал. Выяснилось, что Ассоциация футбола Кореи (KFA) в 2011–2012 годах подкупала судей, обслуживавших матчи южнокорейской сборной, оплачивая им услуги проституток.

К делу подключилась Ассоциация футбола Японии (JFA), поскольку часть судей, получивших за счет южнокорейской стороны услуги сексуального характера, были японцами. Именно японская бригада обслуживала матч квалификации к чемпионату мира 2014 года, в котором южнокорейцы обыграли команду Кувейта. Под подозрение могут попасть и судьи, обслуживавшие матчи квалификации к Олимпиаде-2012. На ней южнокорейская сборная завоевала бронзовые награды.

Маловероятно, что южнокорейский футбол из-за случившегося столкнется с какими-то санкциями со стороны Международной федерации футбола (FIFA) или Международного олимпийского комитета: прошло уже очень много времени. Но на репутации KFA произошедшее, конечно, скажется.

Подробности — в материале «Коррупция глубокого проникновения».